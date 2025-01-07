吳青峰飆6場唱破百首歌、5種語言 開放半價退票結局出爐

吳青峰替6場安排不同歌單，含點歌共演唱破百首作品。(圖／緒風提供)

吳青峰陪伴觀眾跨越2024迎接2025，共計6場「如果在冬夜，一個旅人」音樂會6日晚間落幕，由於每場歌單設計各不相同，加上點歌等於演唱破百首作品，他透露常常想著不確定自己能唱多久，所以趁這次機會把人生愛歌都選唱一輪。

當初接到女巫店的邀約，他的腦海立刻浮現偶像Tori Amos的「Winter」，接著冒出節目名稱、歌單，一開始便列出超過90首曲目，因為擔心樂手感到負擔，於是告訴音樂總監陳君豪「排練時再篩選」，但陳君豪並未如實轉告，反而霸氣回應：「我有跟他們說曲目很多，但都不刪！」最後編排發現所有歌曲完美縱橫排列在表格上，沒有漏掉任何一首，讓青峰不禁讚嘆，這趟旅程誕生似乎是冥冥中的天註定，也感謝所有樂手相挺。

儘管每場演出開始後的半小時，吳青峰都會幽默提醒「不想浪費時間迷路的人」，有機會以半價退票結束這趟旅程，但6場幸運兒均未提前離席，陳君豪則表示這種精心歌單只讓600人聽到實屬可惜，笑稱希望能在大巨蛋蓋一間女巫店，讓更多人能夠感受這場獨特演出。