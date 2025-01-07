我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兄弟情決裂了？傳川普開始不爽馬斯克嫌他「太黏人」

西藏地震已知53人遇難 民眾：震到不敢進房

吳青峰飆6場唱破百首歌、5種語言 開放半價退票結局出爐

記者林士傑／即時報導
吳青峰替6場安排不同歌單，含點歌共演唱破百首作品。(圖／緒風提供)
吳青峰替6場安排不同歌單，含點歌共演唱破百首作品。(圖／緒風提供)

吳青峰陪伴觀眾跨越2024迎接2025，共計6場「如果在冬夜，一個旅人」音樂會6日晚間落幕，由於每場歌單設計各不相同，加上點歌等於演唱破百首作品，他透露常常想著不確定自己能唱多久，所以趁這次機會把人生愛歌都選唱一輪。

當初接到女巫店的邀約，他的腦海立刻浮現偶像Tori Amos的「Winter」，接著冒出節目名稱、歌單，一開始便列出超過90首曲目，因為擔心樂手感到負擔，於是告訴音樂總監陳君豪「排練時再篩選」，但陳君豪並未如實轉告，反而霸氣回應：「我有跟他們說曲目很多，但都不刪！」最後編排發現所有歌曲完美縱橫排列在表格上，沒有漏掉任何一首，讓青峰不禁讚嘆，這趟旅程誕生似乎是冥冥中的天註定，也感謝所有樂手相挺。

儘管每場演出開始後的半小時，吳青峰都會幽默提醒「不想浪費時間迷路的人」，有機會以半價退票結束這趟旅程，但6場幸運兒均未提前離席，陳君豪則表示這種精心歌單只讓600人聽到實屬可惜，笑稱希望能在大巨蛋蓋一間女巫店，讓更多人能夠感受這場獨特演出。

這回他的歌單涵蓋華語、台語、日語、韓語、英語等多個語種，直呼有種「中年學習」的感覺，難度更勝以往各種演出，因此眼睛甚至無法離開譜架，其中像是歌名「Fly」的系列，就涵蓋了王菲、潘越雲、萬芳、林宥嘉、林憶蓮、Frank Sinatra、岑寧兒等歌手的作品；歌名「晚安」系列囊括3首不同語種的歌曲，引領觀眾從不同角度走進吳青峰以音樂構築的路徑。

吳青峰(中)演出過程相當享受。(圖／緒風提供)
吳青峰(中)演出過程相當享受。(圖／緒風提供)
吳青峰(左二)感謝樂手們全力相挺。(圖／緒風提供)
吳青峰(左二)感謝樂手們全力相挺。(圖／緒風提供)

王菲

上一則

直播比中指？鹿晗「不良示範」 遭禁止關注 網喊話關曉彤分手

延伸閱讀

2025第一天 羅志祥哭喊：我沒過氣 我一直很努力

2025第一天 羅志祥哭喊：我沒過氣 我一直很努力
張惠妹催淚歌單藏張雨生歌曲 14分鐘唱哭4萬人

張惠妹催淚歌單藏張雨生歌曲 14分鐘唱哭4萬人
為了他們…搖滾區全背對不甩她 張惠妹當場傻眼

為了他們…搖滾區全背對不甩她 張惠妹當場傻眼
張惠妹大巨蛋開唱倒數 「三天三夜」可跳嗎？測試有答案

張惠妹大巨蛋開唱倒數 「三天三夜」可跳嗎？測試有答案

熱門新聞

劉詩詩現身新劇開鏡現場手上未戴婚戒。（取材自微博）

劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」

2025-01-04 07:00
陳哲遠登湖南衛視跨年晚會。(摘自微博)

「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了

2024-12-31 11:15
孟子義(左)、李昀銳讓不少網友以為「來到了婚禮現場」。(取材自微博)

以為來到婚禮現場… 「星光大賞」3對CP太甜了 他們被爆「在一起」

2025-01-04 20:32
孫國豪(左起)、丁靜怡、粘嫦鈺和麥若愚分享秦漢和林青霞當年的愛情故事。(圖／JET提供)

秦漢、林青霞情史轟動 秦漢兒曝光兩人幽會方式：沒被拍到過

2025-01-05 23:50
劉德華在「旺角卡門」只圍一條毛巾，張曼玉則薄紗裡面一絲不掛。（取材自微博）

張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感

2024-12-14 01:28
Lisa（右二）和三公子（中）感情很好。(取材自Instagram)

BLACKPINK團員Lisa戀情檯面化 緋聞男友1舉動「超疼愛」

2024-12-31 03:20

超人氣

更多 >
好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」

好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」
富商送現金送房求包養 台資深藝人全說了

富商送現金送房求包養 台資深藝人全說了
杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼

杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼
4生肖一年比一年會賺錢 他靠貴人開拓新事業領域

4生肖一年比一年會賺錢 他靠貴人開拓新事業領域
WSJ：52歲男子花20年達標信用評分850滿分

WSJ：52歲男子花20年達標信用評分850滿分