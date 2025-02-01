「康熙來了」肩上放隻黑鳥 蔡康永： 降低受訪者緊張情緒

蔡康永認為自己的優勢不在外表上。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣藝人蔡康永重新回台灣主持了，他首次在鏡頭前透露，當年在「康熙來了」節目中肩上的黑鳥，其實總共有6隻，每當羽毛開始分岔或不堪使用時，就會替換新鳥。蔡康永也說明這個造型的用意，目的是希望讓來賓受訪者降低緊張的情緒。

蔡康永離開台灣演藝圈多年了，重新回來，主持公視最新網路特別企劃「換邊發球」，節目打破既有固定主持人與來賓對談的節目型態，找來蔡康永與作家吳曉樂化身主持人與受訪者的雙重身分進行對談，從外貌焦慮、AI 科技等議題甚至還聊到蔡康永知名的黑鳥造型是否有替身？

吳曉樂擔任家教老師常與青少年相處，她提到現代網路社群盛行，隨時都在拍照錄影，似乎讓青少年外貌焦慮問題愈來愈嚴重。而在幕前工作常受眾人目光審視的蔡康永，則分享自身經驗，表示自己反而是進入演藝圈後，才漸漸變得不太在意自己的外表：「進到演藝圈以後，我就發現我的優勢不在外表上，比我又高又帥、身材又好的人實在太多了！」當時他就立刻警覺並警惕自己，不要去跟別人競爭自己根本做不到的事。

蔡康永還自曝當初在主持「康熙來了」節目時，有收到無數牙醫師要提供免費牙齒矯正，甚至不需要代言，他笑說：「 但我就是沒有做，我反而很在乎其他事情，就是當我要訪問一個作家時，我有沒有能力把他的書讀好？有沒有辦法讓我的來賓放出最大的光芒？演藝工作裡面根本輪不到我去重視我的外表，重視外表的有很多別的明星，他們才是要用他們的五官、身材去服務他們的觀眾，可是我提供的服務不包括這方面。」