告別龍年舞台…中外明星殞落 粉絲心碎

汪建民。(取材自臉書)

2024年全球娛樂圈有不少名人告別人生舞台,在台灣,一代音樂教父劉家昌、文學巨擘瓊瑤、資深藝人汪建民、老牌演員石英,國外明星部分,除了「哈利波特 」(Harry Potter)麥教授瑪姬史密斯(Maggie Smith),英國天團「一世代」(One Direction)成員連恩(Liam Payne)墜樓身亡,「日劇 女王」中山美穗 意外身亡,都讓粉絲心碎。

知名編劇瓊瑤(本名陳喆)寫出「窗外」、「庭院深深」、「一簾幽夢」、「還珠格格」等大作,去年12月4日她被秘書發現陳屍在淡水住處,享壽86歲。資深音樂人劉家昌身兼作曲、作詞人、電影導演、歌手和演員身分,叱吒演藝圈超過半個世紀,去年12月2日不敵癌魔猝逝,享壽81歲,與妻兒甄珍、章立衡的愛恨情仇也隨風而逝。

汪建民 鐵頭走紅

汪建民1990年代末以電視劇「台灣靈異事件」系列中的刑警角色「鐵頭」走紅,去年7月久違現身,透露確診肺腺癌第四期,癌細胞擴散至骨頭、腦部等處,化療期間暴瘦12公斤,病情一度控制得宜,後來復出工作,展現堅強抗癌意志力,怎料,10月12日傳出再度被送進加護病房,25天後,親妹妹證實汪建民病逝,享年56歲。

石英。(本報資料照片)

石英 從影半世紀

從影長達54年,硬底子演員石英(本名林忠平),去年10月病逝於台大癌醫中心,享壽82歲。石英從1960年代耕耘閩南語廣播劇,見證台語電影從輝煌到沒落,曾多次和侯孝賢合作,兩度提名金馬獎男配角,電視劇代表作則有「請問芳名」、「保鑣」、「草地狀元」、「第一世家」及多部八點檔和本土劇。

中山美穗。(取材自X平台)

中山美穗 「情書」永存

「日劇女王」中山美穗以經典愛情片「情書」紅遍全亞洲,去年12月6日驚傳陳屍東京住處的消息,救護人員在浴室發現她的大體,已經沒有呼吸心跳,享年54歲。警方表示,當時浴缸放滿水,推測中山美穗應該是病死而非輕生。中山美穗在經典純愛電影「情書」裡,在雪地大喊「お元気ですか」(你好嗎?)的絕美身影,永存影迷心中。

西田敏行。(取材自X平台)

西田敏行 演技精湛

日本資深男星西田敏行去年10月17日被發現在東京都世田谷區的自家身亡,享壽76歲。他的代表作包含從1988年起演出的系列電影「釣魚迷日記」,精湛演技獲得觀眾喜愛。他也演出多部大河劇,飾演德川家的人物,曾為角色刻意增重。

在電視劇「白色巨塔」、「八重之櫻」、「派遣女醫X」系列也能看到西田敏行的身影,雖然他晚年身體狀況不佳,仍賣力在鏡頭前表現出最佳狀態。

「一世代」連恩佩恩。(美聯社資料照片)

連恩猝逝 樂迷鼻酸

前英國男子天團「一世代」成員連恩,去年10月在布宜諾斯艾利斯某飯店墜樓身亡,享年31歲,消息震驚全球。意外發生後,大批粉絲湧入事發地點燭光、獻花哀悼,現場啜泣聲不斷;告別式當天,其他成員都親自到場送戰友最後一程,一世代時隔9年以此種方式合體,令樂迷鼻酸。連恩潘恩去年3月發行單曲作品Teardrops,還宣布第2張專輯的計畫,沒想到作品尚未發行他已驟然離世,讓全球粉絲悲痛不已。

瑪姬史密斯。(路透資料照片)

「哈利波特」麥教授成經典

以電影「哈利波特」麥教授一角聞名全球的英國女演員、奧斯卡影后瑪姬史密斯去年9月辭世,享壽89歲。瑪姬史密斯1950年代展開演藝生涯,活躍於舞台及銀幕70多年,演過60多部電影和70多部戲劇,被視為英國最傑出的演員之一。她曾贏得2座奧斯卡金像獎、4座艾美獎及1座旨在表揚傑出百老匯戲劇的東尼獎,是少數同時拿下這3大獎項的演員。

代表作有影集「唐頓莊園」(Downton Abbey)、電影「春風不化雨」(The Prime of Miss Jean Brodie)、「加州套房」(California Suite)、「窗外有藍天」(A Room with a View)、「修女也瘋狂」(Sister Act)、「金盞花大酒店」(The Best Exotic Marigold Hotel)等。

亞蘭德倫。(取材自X平台)

亞蘭德倫 傳奇殞落

擁有一雙湛藍眼睛、受封「法國第一美男子」的傳奇男演員亞蘭德倫(Alain Delon),去年8月在家中病逝,三名孩子陪伴在側,享壽88歲,他22歲入行,曾經演出「陽光普照」(Purple Noon)、「生龍活虎」(Borsalino)、「午後七點零七分」(Le Samouraï)、「蘇洛」(Zorro)、「黑色鬱金香」(La Tulipe noire)等近百部影視作品。亞蘭德倫1981年受邀造訪台灣,擔任第18屆金馬獎最佳女配角獎頒獎人,造成轟動。