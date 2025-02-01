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告別龍年舞台…中外明星殞落 粉絲心碎

娛樂新聞組／綜合報導
汪建民。（取材自臉書）
汪建民。（取材自臉書）

2024年全球娛樂圈有不少名人告別人生舞台，在台灣，一代音樂教父劉家昌、文學巨擘瓊瑤、資深藝人汪建民、老牌演員石英，國外明星部分，除了「哈利波特」（Harry Potter）麥教授瑪姬史密斯（Maggie Smith），英國天團「一世代」（One Direction）成員連恩（Liam Payne）墜樓身亡，「日劇女王」中山美穗意外身亡，都讓粉絲心碎。

知名編劇瓊瑤（本名陳喆）寫出「窗外」、「庭院深深」、「一簾幽夢」、「還珠格格」等大作，去年12月4日她被秘書發現陳屍在淡水住處，享壽86歲。資深音樂人劉家昌身兼作曲、作詞人、電影導演、歌手和演員身分，叱吒演藝圈超過半個世紀，去年12月2日不敵癌魔猝逝，享壽81歲，與妻兒甄珍、章立衡的愛恨情仇也隨風而逝。

汪建民 鐵頭走紅

汪建民1990年代末以電視劇「台灣靈異事件」系列中的刑警角色「鐵頭」走紅，去年7月久違現身，透露確診肺腺癌第四期，癌細胞擴散至骨頭、腦部等處，化療期間暴瘦12公斤，病情一度控制得宜，後來復出工作，展現堅強抗癌意志力，怎料，10月12日傳出再度被送進加護病房，25天後，親妹妹證實汪建民病逝，享年56歲。

石英。（本報資料照片）
石英。（本報資料照片）

石英 從影半世紀

從影長達54年，硬底子演員石英（本名林忠平），去年10月病逝於台大癌醫中心，享壽82歲。石英從1960年代耕耘閩南語廣播劇，見證台語電影從輝煌到沒落，曾多次和侯孝賢合作，兩度提名金馬獎男配角，電視劇代表作則有「請問芳名」、「保鑣」、「草地狀元」、「第一世家」及多部八點檔和本土劇。

中山美穗。（取材自X平台）
中山美穗。（取材自X平台）

中山美穗 「情書」永存

「日劇女王」中山美穗以經典愛情片「情書」紅遍全亞洲，去年12月6日驚傳陳屍東京住處的消息，救護人員在浴室發現她的大體，已經沒有呼吸心跳，享年54歲。警方表示，當時浴缸放滿水，推測中山美穗應該是病死而非輕生。中山美穗在經典純愛電影「情書」裡，在雪地大喊「お元気ですか」（你好嗎？）的絕美身影，永存影迷心中。

西田敏行。（取材自Ｘ平台）
西田敏行。（取材自Ｘ平台）

西田敏行 演技精湛

日本資深男星西田敏行去年10月17日被發現在東京都世田谷區的自家身亡，享壽76歲。他的代表作包含從1988年起演出的系列電影「釣魚迷日記」，精湛演技獲得觀眾喜愛。他也演出多部大河劇，飾演德川家的人物，曾為角色刻意增重。

在電視劇「白色巨塔」、「八重之櫻」、「派遣女醫X」系列也能看到西田敏行的身影，雖然他晚年身體狀況不佳，仍賣力在鏡頭前表現出最佳狀態。

「一世代」連恩佩恩。（美聯社資料照片）
「一世代」連恩佩恩。（美聯社資料照片）

連恩猝逝 樂迷鼻酸

前英國男子天團「一世代」成員連恩，去年10月在布宜諾斯艾利斯某飯店墜樓身亡，享年31歲，消息震驚全球。意外發生後，大批粉絲湧入事發地點燭光、獻花哀悼，現場啜泣聲不斷；告別式當天，其他成員都親自到場送戰友最後一程，一世代時隔9年以此種方式合體，令樂迷鼻酸。連恩潘恩去年3月發行單曲作品Teardrops，還宣布第2張專輯的計畫，沒想到作品尚未發行他已驟然離世，讓全球粉絲悲痛不已。

瑪姬史密斯。（路透資料照片）
瑪姬史密斯。（路透資料照片）

「哈利波特」麥教授成經典

以電影「哈利波特」麥教授一角聞名全球的英國女演員、奧斯卡影后瑪姬史密斯去年9月辭世，享壽89歲。瑪姬史密斯1950年代展開演藝生涯，活躍於舞台及銀幕70多年，演過60多部電影和70多部戲劇，被視為英國最傑出的演員之一。她曾贏得2座奧斯卡金像獎、4座艾美獎及1座旨在表揚傑出百老匯戲劇的東尼獎，是少數同時拿下這3大獎項的演員。

代表作有影集「唐頓莊園」（Downton Abbey）、電影「春風不化雨」（The Prime of Miss Jean Brodie）、「加州套房」（California Suite）、「窗外有藍天」（A Room with a View）、「修女也瘋狂」（Sister Act）、「金盞花大酒店」（The Best Exotic Marigold Hotel）等。

亞蘭德倫。（取材自X平台）
亞蘭德倫。（取材自X平台）

亞蘭德倫 傳奇殞落

 

擁有一雙湛藍眼睛、受封「法國第一美男子」的傳奇男演員亞蘭德倫（Alain Delon），去年8月在家中病逝，三名孩子陪伴在側，享壽88歲，他22歲入行，曾經演出「陽光普照」（Purple Noon）、「生龍活虎」（Borsalino）、「午後七點零七分」（Le Samouraï）、「蘇洛」（Zorro）、「黑色鬱金香」（La Tulipe noire）等近百部影視作品。亞蘭德倫1981年受邀造訪台灣，擔任第18屆金馬獎最佳女配角獎頒獎人，造成轟動。

哈利波特 中山美穗 日劇

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