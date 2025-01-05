秦漢、林青霞情史轟動 秦漢兒曝光兩人幽會方式：沒被拍到過

孫國豪(左起)、丁靜怡、粘嫦鈺和麥若愚分享秦漢和林青霞當年的愛情故事。(圖／JET提供)

台灣男星孫國豪日前上由丁靜怡主持的節目「娛樂頭版頭」，暢談父親秦漢的過往點滴，節目中，孫國豪大方分享了秦漢與林青霞當年的情感軼事，並回憶自己童年時光中，與林青霞互動的溫馨趣事，而秦漢和林青霞的分合18年的苦戀情史，也是許多影迷關注的焦點。

當年秦漢、秦祥林、林青霞，因電影「我是一片雲」劇情中的情感糾葛，傳出「二秦爭一林」的戲外故事，資深影評人麥若愚坦言，一開始認為是電影票房造勢的炒作手段，後來亞太影展在新加坡 舉辦，那一年競爭激烈，最後由林鳳嬌奪得影后，林青霞陪榜，隔天晚宴要招待台灣的電影代表團，卻遲遲不見林青霞，敲她房門也無人應，秦漢感覺事情不妙，等不及飯店人員，就將門撞開，發現林青霞吃了過多安眠藥，叫不醒，就將林青霞抱下床，瘋了一樣的送醫院，之後事情鬧得沸沸揚揚，整個事情意外浮上檯面，林青霞因為輿論壓力很大，也決定暫時不拍戲，到美國進修，林青霞前往美國，碰到了鄧麗君也在那邊短期進修，後來因為在異地療傷，兩人演變為閨蜜。

孫國豪也提到當年兩人為了躲避媒體，選擇住在同一社區，但林青霞住在A棟，秦漢住在B棟，地下室是打通的，他透露：「當電梯下到B1，每次電梯門一打開，遠遠的就能看到林阿姨在對面。」他認為這樣的安排非常高明：「他們進出都走地下室，沒有人拍到，而最常碰面的地方就是地下室。」

被問及是否與林青霞還有聯繫時，孫國豪透露去年與林青霞的女兒有過一次餐敘，他回憶道：「當時是家庭聚餐，我的小姑姑提到有朋友的女兒要一起來吃飯，那位女生眼睛大大的、皮膚很好，自帶氣場，讓我覺得相當面熟。」後來他上網搜尋對方的照片，才發現原來是林青霞的女兒，孫國豪推測，林青霞可能希望以老朋友的身分重新關心對方，而秦漢的個性較為低調被動，因此先由女兒試探性地與大家接觸，當孫國豪將此事告訴父親秦漢時，秦漢坦然回應：「反正我們也沒做什麼壞事或見不得人的事，如果有機會巧遇，見面也沒什麼不好。」