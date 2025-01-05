江美琪演唱會前誤吞排骨 喉嚨被刺傷奔急診

江美琪日前吃排骨誤吞骨頭。(記者吳致碩／攝影)

江美琪日前於Legacy TERA舉辦「傷心唱出來就沒事了」演唱會，豈料開唱前竟出意外。她吃便當時不小心吞入一塊排骨，喉嚨立刻被刮傷。她趕緊飛奔急診，老公也陪在身邊，嚇出一身冷汗。

幸而醫生救治後並無大礙，她還安慰大家不要擔心，直呼這是擋災。她笑說，平常吃飯速度很快，有時候是為了工作排練不得不趕時間。先前也吞過魚刺，這次她還特地避開魚點了排骨飯，沒想到一口下去，就被刺傷了。當下她睜大眼睛跟旁邊同事求救：「我喉嚨被卡住了。」

等待檢查時，她被好幾位醫護人員認出，對她說「很高興為你服務」，她很感謝大家幫助，但心裡想「不想出現在急診室」；檢查結果沒發現骨頭，本來醫生要幫她做內視鏡，她聽到要從鼻子進入、且不能亂動，否則有管子斷在裡面的風險，決定放棄，自己觀察幾天，幸好至今都沒異狀。

她彩排時，九歲的帥兒也滿場跑，媒體問她，是否讓兒子跟妳一同登台唱？她笑說：「今天沒要讓他當國際巨星，讓他幫我在演唱會現場側拍。」貼心的兒子，不僅擔任小小工作人員，還不忘叮嚀星媽，「媽媽，妳骨頭類的都不要吃喔」，十足小暖男。