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動畫電影「史瑞克」驢子原型舊金山灣區過世 享年30歲

「女神收割機」吳大維天生桃花 反被小14歲嫩妻吃死死

記者趙大智／綜合報導
吳大維(右)被小14歲愛妻俘虜。(取材自Instagram)
吳大維(右)被小14歲愛妻俘虜。(取材自Instagram)

58歲美籍華人男星吳大維2018年走入婚姻，跟小14歲老婆Kadeira在西雅圖結婚，剛滿五歲的女兒遺傳老爸戲胞，「整天跟自己演戲，五小時都沒停」。他的頑童性格也依舊，就算女兒20歲時，他已是73歲老頭，也從不悲觀：「不能那麼早死，所以身體要養好一點。」

吳大維表示，他不否認自己老派，仍會拿紙頭和鉛筆寫字，家裡留了舊的手機、電話、卡帶，老婆說「可以丟了」，念舊的他秒拒：「不要。」

曾擔任Channel V的VJ長達十幾年，他發現女兒聽的兒歌、看的YouTube，配的音樂是像1980年代樂團Tears for fears經典曲「Everybody wants to rule the world」；當紅名曲「APT.」，他也一一哼唱分析是五首老歌拼在一塊：「沒什麼不好啊，受歡迎就是厲害。」

吳大維當年曾跟林熙蕾、孟廣美、趙薇、張本渝和徐懷鈺等女星交往，獲封「女神收割機」。他曾被命理老師鐵口直斷「過人的精力、體力和天生的桃花」，另一位老師則說「未來太太要很有包容力」，但吳大維現在反而被老婆吃得死死的。

吳大維原本就不喜歡嬌艷型，Kadeira「就是我喜歡的樣子，很可愛，很漂亮」。但他也承認，Kadeira的朋友當初得知對象是他時，反應是：「妳怎麼會跟他？」感覺不會在一起很久。的確，他過往戀情最長三年，但如今結婚已邁入第七年，正是Kadeira催促他開小紅書等社群，跟外界連線。女兒天生不怕鏡頭，甚至很會搶爸爸鏡頭。

吳大維年輕時剛入行到劇組，連燈光是什麼都搞不清楚，當時曾跟上天禱告：「有飯吃就不錯了。」後來跟張曼玉拍過電影「黃色故事」，也曾在影集扮過李小龍，但最為人知的是VJ這個身分。自嘲是不是老天爺真的聽了他的話，就這樣讓他「混了」30幾年。現在他最想演的是警匪片裡的反派，也希望在台灣能有戲劇邀約，過過戲癮。

吳大維當爸爸後更為沉穩。(記者趙大智／攝影)
吳大維當爸爸後更為沉穩。(記者趙大智／攝影)

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