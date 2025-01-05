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動畫電影「史瑞克」驢子原型舊金山灣區過世 享年30歲

韓星振永拍戲長住台灣 愛上「這食物」 超級在地化

記者陳穎／綜合報導
振永(左起)、李沐、宋柏緯因拍攝「那張照片裡的我們」成為好朋友。(記者吳致碩／攝影)
振永(左起)、李沐、宋柏緯因拍攝「那張照片裡的我們」成為好朋友。(記者吳致碩／攝影)

台韓愛情電影「那張照片裡的我們」由女星李沐、宋柏緯攜手人氣韓星振永主演，三人日前出席記者會。振永赴台長住兩個月，對台灣滷肉飯讚不絕口，還愛上炒水蓮，超級在地化。

李沐、宋柏緯、振永在片中共譜三角戀，振永飾演跆拳道教練、宋柏緯飾演吉他手、李沐則是攝影師。振永為拍片在台長住，大讚台灣真是好地方，尤其超愛台灣的威士忌，還去了宜蘭酒廠。他更大讚台灣的滷肉飯太好吃，吃都吃不膩，還有被炒水蓮征服，完全融入台灣生活。

李沐、宋柏緯則盡地主之誼，請振永吃小籠包、麻辣鍋。李沐說：「我們出去都不用帶翻譯，靠翻譯軟體就可聊得很愉快。」

振永最近主演韓版「那些年，我們一起追的女孩」，這次訪台也有和台版的男主角柯震東見面。振永說：「我在台灣和柯震東見面的時候，他的父母也在。柯爸爸還有唱韓文歌給我聽！」

振永近日就會回南韓，但很快又會回台，18日會在台灣舉辦粉絲見面會，會邀請李沐和宋柏緯兩人出席嗎？振永笑說：「如果是個人演唱會一定會邀請，但粉絲見面會有很多和粉絲互動的環節，會很害羞。」

中共 跆拳道 南韓

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