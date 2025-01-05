為「嘉慶君再遊台灣」募資 陳亞蘭自嘲沒房可賣

陳亞蘭坦言獲得金鐘獎視帝肯定前，一度心灰意冷想要放棄。(記者沈昱嘉／攝影)

台灣女星陳亞蘭日前出席「歡喜來圍爐」年終餐會，被長輩們熱情包圍。她近期喜事連連，「嘉慶君再遊台灣」的募資計畫成功達標，還有歌仔戲實境節目邀約，讓她充滿動力。

陳亞蘭身兼歌仔戲推廣協會理事長和台灣優質生命協會副理事長，她透露，最近探訪一位85歲高齡失智的歌仔戲班前輩林來春阿嬤，在紀寶如長期協助下，林阿嬤兒子浪子回頭，讓陳亞蘭相當感動。

陳亞蘭坦言，在獲得金鐘獎視帝肯定前，一度心灰意冷想要放棄，但得獎後深感台灣文化不能消失，所以發起「嘉慶君再遊台灣」製作募資。相關計畫在去年11月順利達標，粗估破1000萬新台幣(約30.3萬美元)，陳亞蘭充滿感謝，只是距離要能拍好一部歌仔戲還差很遠。她自嘲「沒房子可賣了」，希望能夠有政府或是更多的資金來源，讓她能完成觀眾的期待。

陳亞蘭說：「現在影視生態已經不同，一定要結合創新，需要很多錢。上次拍『嘉慶君』花了1億多元，收視很不錯。現在還有AI ，應該還是要破億元。」

她心思都放在推廣傳承歌仔戲上，除了接下華視除夕特別節目的主持邀約，其他主持活動完全分身乏術。不過她透露有一檔歌仔戲實境節目正在送審，如果順利過關，下個月就能跟大家分享好消息。

陳亞蘭過年也不得閒，要到長輩家中拜年、包紅包，輪流陪伴媽媽、乾媽，還有恩師楊麗花。59歲的她先前傳出心律不整，現在乖乖聽醫生的話，按時服藥、盡量不要熬夜，直呼健康很重要，未來還有很多事要做。