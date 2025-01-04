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從小苦到大… 江念庭曾遭背叛扛巨債 如今終甩磨難

記者梅衍儂／綜合報導
江念庭人生曲折。（記者吳致碩／攝影）
江念庭人生曲折。（記者吳致碩／攝影）

資深歌手江念庭人生曲折，遭未婚夫背叛，留下大肚子的她一人扛千萬債務；好不容易人生覓得第二春，卻又投資大學餐廳失敗，賠光積蓄80萬元(台幣，約2.42萬美元)。她苦笑說，從小苦到大，小時候一家7口擠在4坪房子裡，沒有廁所，全家大小便都用痰盂。

江念庭36歲被未婚夫拋棄，她獨自生下女兒、還債，好不容易女兒大了、她也再婚，卻在2019年投資失利，「我們頂下大學餐廳一個店面，本來有朋友投資2百萬，後來說臨時撤資，我1個月瘦了6、7公斤」。

她和老公咬牙苦撐，卻因為成本太高，餐廳維持1個多月就收攤，「我先生做便當都去美式賣場買肉，一個便當肉舗得滿滿的，卻只賣90元」，夫妻倆從零開始，老公改從事搬家業，她重拾唱歌老本行，在YMCA教唱歌，每小時6百到8百元不等，「錢多錢少我不在乎，現在這年紀，有事情忙就很幸福」。

她容易知足，因為再怎麼苦，也不會比較小時候的環境還差，「家裡環境不好，我很自卑，全家人擠在4坪大的3層樓，其中一層是非常矮的夾層，一直到我20歲」。大小便都用痰盂，洗澡是靠路邊隔一個木板門，「我還要趁沒有人的時候，把排泄物倒在大水溝裡，有時候被人家看到，真的很難堪」。

正因如此，她自從小不愛笑，也不愛照鏡子。高中時有同學告訴她「你笑起來很好看」，加上她又參加合唱團，找唱歌這個興趣，才漸漸抬起頭來。如今她又教課、又經營YT頻道，上月她在卡夫卡的演唱會，完全沒宣傳票就賣光。下個月還要隨「民歌五十」站上小巨蛋，生活多采多姿。

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