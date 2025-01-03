我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積電亞利桑納廠帶動開發 建商計畫在周遭打造都會生活區

梁朝偉登「21世紀60位最佳演員」 排名勝阿湯哥、小勞勃道尼…

瓊瑤女星合體 蕭薔扶陳德容駁失和：難不成推她？

記者趙大智／綜合報導
蕭薔精心打扮登上大陸跨年大秀。（圖／珍世美學提供）
蕭薔精心打扮登上大陸跨年大秀。（圖／珍世美學提供）

蕭薔日前以一襲白色低胸蕾絲禮服搭21克拉鑽石，在東方衛視跨年晚會跟陳德容合唱「一簾幽夢」，陳德容一個踉蹌差點仆街，她伸手去扶成為焦點。蕭薔接受本報系聯合報專訪時搞笑說：「難不成要推她？」在休息室陳德容回憶：「我跟林瑞陽這樣對妳，妳對我們壞是應該的。」講的是蕭薔歇斯底里把義肢擱桌上的經典橋段。

為了緬懷已逝瓊瑤，「綠萍」蕭薔跟28年前合作「一簾幽夢」的「紫菱」陳德容合體，劇中親姊妹都愛上「楚濂」林瑞陽，林瑞陽只愛陳德容，卻娶了車禍斷腿的蕭薔。能接演瓊瑤連續劇，蕭薔坦言像一場夢，「我從小就愛瓊瑤小說，從未想到有一天會變成書裡的角色，活在她的故事裡」。

為了詮釋斷腿的芭蕾舞者，蕭薔天天用醫用繃帶纏腿，腳跟死死貼著大腿 10個小時，拄拐杖前行。戲裡兩個最愛陳德容、林瑞陽都背叛她，雙重打擊痛苦不堪。這回碰到陳德容，兩人聊到當年糾葛，蕭薔才會說：「我整你們可整得痛快了！」

當年夏玉順領軍「夏家班」，蕭薔、陳德容雖為同門但各領風騷，戲殺青後幾乎未有聯絡，連彩排都各唱各的，直到正式登場才真正合體，難免有「后不見后」解讀，但蕭薔否認，她跟陳德容後台聊天，也有默契避談瓊瑤以免感傷，「很謝謝瓊瑤阿姨，讓我可以在台上唱首歌給她聽」。

為這場盛會，蕭薔準備6套禮物，經過團隊投票，選出白色蕾絲盡現45公斤(約99磅)的螞蟻腰，經紀人讚嘆「那尺寸只有妳塞得下」。6克拉項鍊、15克拉鑽戒是她私藏，耳環意外跟禮服的花紋一模一樣，重點是團隊提醒「舞台的光超利超可怕，會原形畢露」，而她站上去之後散發氣場和光芒，獲封「絕世美人」。

在後台蕭薔碰到演唱「庭院深深」的歌手蔡琴，悄悄靠近她身邊哼一句「讀你千遍也不厭倦」，蔡琴回頭驚說：「妳居然會唱！」隨即考下去：「讀你的感覺？」蕭薔接唱：「像三月。」蔡琴很滿意：「真的會唱！」當場給過。

陳德容近來也因為瓊瑤劇登陸演出。（本報資料照片）
陳德容近來也因為瓊瑤劇登陸演出。（本報資料照片）

瓊瑤 投票 跨年

上一則

「魷魚2」朴成焄捲A片爭議 搭檔潤娥新劇恐生變

下一則

大愛劇拍35天腰斬… 劇組押房產付片酬 安心亞好難過

延伸閱讀

蕭薔戴21克拉鑽石登跨年晚會 扶陳德容駁「后不見后」

蕭薔戴21克拉鑽石登跨年晚會 扶陳德容駁「后不見后」
陳德容滑跤蕭薔伸手「一簾幽夢」姐妹不再劍拔駑張

陳德容滑跤蕭薔伸手「一簾幽夢」姐妹不再劍拔駑張
「瓊女郎」合體現身 大陸多家衛視跨年晚會緬懷瓊瑤

「瓊女郎」合體現身 大陸多家衛視跨年晚會緬懷瓊瑤
陳德容滑跤蕭薔出手 東方衛視跨年晚會緬懷瓊瑤

陳德容滑跤蕭薔出手 東方衛視跨年晚會緬懷瓊瑤

熱門新聞

陳哲遠登湖南衛視跨年晚會。(摘自微博)

「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了

2024-12-31 11:15
劉亦菲主演的「玫瑰的故事」，堪稱是2024年爆款劇。(取材自微博)

劉亦菲回歸電視圈果然厲害… 憑「這部劇」勇奪多個年度第一

2024-12-29 07:00
劉德華在「旺角卡門」只圍一條毛巾，張曼玉則薄紗裡面一絲不掛。（取材自微博）

張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感

2024-12-14 01:28
劉亦菲當年是班花也是校花。(取材自小紅書)

劉亦菲12歲在紐約讀書照片曝光 清秀精緻是班花也是校花

2024-12-25 23:50
麥語彤拍「鳳姐」被拐騙賣給茶室，慘遭關狗籠。圖／后花園影像製作提供

15歲女星拍戲遭性侵關狗籠 冷到神經麻木「虐照流出」

2024-12-10 15:35
李昀銳、孟子義因為「九重紫」雙雙暴紅。(取材自微博)

「九重紫」孟子義原來是富家女… 母曝選婿3條件 網：李昀銳都有

2024-12-28 21:33

超人氣

更多 >
多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票
華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜
遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國

遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國
非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段

非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段
理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣

理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣