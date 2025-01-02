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歐陽妮妮誕下龍寶寶 張書豪感性噴淚　

記者趙大智／綜合報導
張書豪(右)和歐陽妮妮在2024最後一天迎愛子出生。（取材自Instagram）
張書豪(右)和歐陽妮妮在2024最後一天迎愛子出生。（取材自Instagram）

趕在2024年最後一天，歐陽妮妮剖腹生下龍寶寶，老公張書豪全程陪伴，感性如他噴了不少眼淚。經紀人回應：「他們全家非常歡喜的迎接小寶貝到來了，母子平安，一切都很順利，謝謝大家的關心！」表示不是元旦寶寶。

張書豪本就感性易落淚，又是夫妻倆的頭胎，心情緊張激動可想而知，而歐陽家第三代出生，兩邊親人也都在醫院陪伴，一起歡迎這位龍寶寶。其實傅娟當天凌晨就已在小紅書放上歐陽妮妮入院動態，影片中妮妮已換上橘色的醫院袍，披散長髮坐在床上，兩個妹妹娜娜、娣娣也在，掌鏡的是歐陽龍。

傅娟喜悅表示大家等著迎接小龍寶寶，還讚妮妮是「天選懷孕媽媽」，完全不孕吐，另透露妮妮還未替兒子取名，但覺得肯定會是「哥哥」，「因為她已經期待下一胎妹妹或弟弟了」，還喊話：「哥哥寶寶，我們大家都在等著見你哦」。

歐陽妮妮和張書豪去年7月登記，之後鬆口懷龍寶寶，性別趴時揭曉是兒子。幾周前歐陽妮妮產檢，預告兒子有大大圓圓的頭和長腿，尤其長腿是無法調整的基因，可說是「立於不敗之地」，連一旁的妹妹娣娣都笑「跟我一樣有大長腿」，醫生也稱讚小孩未來會很聰明。

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