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五月天元旦桃園開唱濕又冷 心疼2.5萬雨衣粉

記者梅衍儂／綜合報導
阿信在大雨中和歌迷互動，承諾會比前幾天加碼更多演出。（圖／相信音樂提供）
阿信在大雨中和歌迷互動，承諾會比前幾天加碼更多演出。（圖／相信音樂提供）

台灣男團五月天元旦持續在桃園棒球場開唱，然而天公不作美，雨勢忽大忽小，2.5萬人穿著五月天特製雨衣看演唱會，惹得阿信心疼到不行，直說：「大家辛苦了，這樣的天氣來看五月天，我們要對你們致上最高敬意。」

五月天元旦繼續陪歌迷狂歡。（圖／相信音樂提供）
五月天元旦繼續陪歌迷狂歡。（圖／相信音樂提供）

2025年伊始，又濕又冷讓歌迷有些惋惜，不過開場「OAOA」、「孫悟空」、「入陣曲」等歌，點燃全場熱情，冷意和濕氣瞬間被驅逐。阿信不捨歌迷淋雨，保證會來更多特別的演出，但央求大家不要在社群上宣傳，「否則前幾天來的人，會問為什麼今天五月天演唱會特別好」。

石頭說：「今天的天氣很特別，相信是會讓我們記憶很深刻2025的第一天，俗話說好的開始就是什麼？」瑪莎：「前幾天桃園都沒有下雨只有冷，今天是又濕又冷，但俗話說得好，遇水則發。」怪獸笑問：「今天是俗話比賽是不是？」隨後又說：「俗話說得好，光陰似箭、歲月如梭。」被瑪莎吼：「這是什麼俗話啊！」冠佑則說，跨年夜後五個人的能量滿滿，腎上腺素一直沒退，精神飽滿到不行，2025的第一天超有元氣。

他們在跨年夜上線的「FLY TO 2025線上跨年演唱會」，直播最多同時線上觀眾人數18萬，兩個小時YouTube和微博累積觀看次數超過250萬，其中最感人一幕是五月天回到怪獸媽媽當年為他們準備消夜的那一天，而獸媽已於2016年離世，當畫面出現怪獸女兒詠詠，喊出一聲「阿嬤」，立刻逼哭百萬人。

五月天跨年當天也躍上紐約時代廣場的大螢幕，現場湧入的上百萬跨年的民眾都能看見五月天，歌迷爭相拍照洗版社群，成了最熱的話題，同時也宣布五月天「回到那一天」25周年巡迴演唱會美國站「成團快樂版」將在3月29日於拉斯維加斯的Allegiant Stadium開唱。

五月天 跨年 微博

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