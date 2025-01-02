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是元介結婚了 牽手「圈外女友」經紀人Allin

記者趙大智／綜合報導
經紀人(左)只露出側臉和是元介深情相望。（取材自臉書）
經紀人(左)只露出側臉和是元介深情相望。（取材自臉書）

41歲台灣歌手、演員是元介兩年前跟舊愛復合後，只神祕稱她為「圈外女友」，兩人其實去年520已登記結婚，直到元旦13：14才宣布喜訊，取其一生一世之意。讓人驚訝的是，新娘竟是他身邊的經紀人Allin。Allin回應：「我也很低調，就是對的人，時間到了。」強調沒有懷孕。

是元介在臉書分享：「當我變成我們那些看似平凡的日常過得自在，簡單是屬於我們的甜蜜，是屬於我們的樣子。我結婚了，開始新的一個階段，謝謝妳出現在我的人生裡，我的老婆，今後我將繼續牽著妳、愛著妳，歲月靜好，一切都是緣分，祝福大家都要幸福快樂。」

演藝圈藝人跟經紀人交往並走入婚姻的例子不勝枚舉，像是胡歌、宥勝、張震、傅孟柏、古巨基、蕭敬騰、林哲熹等等。是元介21年前以「元衛覺醒」出道，Allin就開始帶他，一路合作至今，早年有交往談了一場姐弟戀，分開後回到工作關係，在兩年前復合，去年520登記後，隨即在11月到羅馬展開為期一星期的蜜月旅行。

Allin說，日前看了濟州航空空難新聞，更覺得活在當下很重要，她的臉書只低調寫：「且行且珍惜。」沒有分享婚紗照，在是元介的臉書照中，也看不出新娘長相。曝光的婚訊照片中，是元介巧妙的將愛妻的臉埋在他胸膛懷中，但深情無限，兩人在羅馬競技場合照，猶如在拍偶像劇那般甜蜜浪漫。

是元介上一段跟李千娜分手後，李火速嫁黃尚禾並生下兒子，他則跟舊愛復合。

臉書 蕭敬騰 宥勝

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