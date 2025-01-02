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趙露思遭霸凌風暴于正有份？他暴怒：好心當作驢肝肺

郭雪芙想逃到無人小島「完美放空景點」曝光

記者趙大智／即時報導
陳柏霖（左）和郭雪芙心動對視，兩人關係在本週集數將更近一步。（圖／大川大立提供）
陳柏霖（左）和郭雪芙心動對視，兩人關係在本週集數將更近一步。（圖／大川大立提供）

陳柏霖和郭雪芙在影集「不如海邊吹吹風」呈現友達以上、戀人未滿，兩人到金門海邊談心，郭雪芙承認現實中想放空時就會到海邊，陳柏霖則鬆口：「想去北歐1年。」

陳柏霖與郭雪芙在海邊的一段背靠背談心，悄然拉近了彼此的距離。郭雪芙帶著陳柏霖到自己的「祕密基地」，說道：「我心情好或不好，都會來這邊聽聽海、看看星星、吹吹風。」這段溫馨的對話讓兩人之間的情感開始變得曖昧，陳柏霖更坦露內心恐懼：「害怕和曾經陪我走過黑暗的人分開。」隱約透露對郭雪芙的告白之意。

這場戲份隨著兩人從閒聊到對視、再到互相依靠的肢體互動，情感升溫到最高點。陳柏霖還以一句「通常這個時候男女主角會接吻！」試探對方心意，更說：「我有了一個家！」郭雪芙坦言，這是她與陳柏霖的對手戲中，印象最深刻的一場，「在這樣自然的環境中展現細膩情感，特別有代入感。」也讓觀眾屏息期待接下來的發展。

特別的是，郭雪芙在「不如海邊吹吹風」將金門美麗海岸當作自己放鬆心情的「祕密基地」，她表示現實中想放空，也會選擇靠海的地方，「最好是人很少的小島，什麼都不做，只是看看海、吹吹風，甚至發發呆，讓腦袋完全清空，對我來說就是最完美的放空之旅。」陳柏霖則表示若有機會，「想去北歐1年」。

兩人在劇中雙向救贖彼此支持，郭雪芙表示生活中面對朋友或家人低潮時，同樣是用陪伴來作為最大的支持，「我覺得傾聽是最重要的，有時候不用多說什麼，只要靜靜地陪在對方身邊，就是一種很大的支持。」

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