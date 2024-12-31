楊貴媚「愛情萬歲」7分鐘哭戲變跨年活動 CNN也報導

網友發起「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」活動向電影「愛情萬歲」致敬，引起CNN關注。（取材自臉書）

台灣影后楊貴媚在1994年的電影「愛情萬歲」中，在台北市大安森林公園哭了七分鐘成為經典畫面。2023年年底有台灣網友發起「在大安森林公園一邊哭一邊跨年 」致敬活動，引起熱烈回響，2024年年底台灣國家影視聽中心也藉此在大安森林公園舉辦「愛情萬歲」播映跨年活動，連美國媒體CNN都關注報導。

「愛情萬歲」是導演蔡明亮的第二部電影，也讓他奪下威尼斯影展金獅獎，全片只有三名主要演員、不到100句的對白，深刻反映90年代台北人心靈寂寞、精神空虛的生活。女主角楊貴媚在電影尾聲時，獨自在大安森林公園露天劇場長椅上哭了七分鐘的畫面，也成為經典。

台灣網友李思翰2023年在臉書 上發起「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」活動，表示要致敬「愛情萬歲」，引起熱烈回響，當天也有許多民眾到場邊哭邊跨年。如今除了李思翰再度發起活動之外，台灣國家影視聽中心也於跨年夜時在公園裡免費播放「愛情萬歲」修復版，蔡明亮與楊貴媚和男主角李康生都到場參與活動。

不同於開心跨年的印象，這場邀請大家大哭一場的活動，也吸引CNN報導。報導中提到，活動發起人是22歲的大學生李思翰，他沒想到為了搞笑而舉辦活動，竟然成為熱門話題。而楊貴媚本人也在她的臉書分享CNN的報導，並標註了蔡明亮及李康生。