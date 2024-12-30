營養師許瓊月跨界演戲 曾救過廖峻兩次命

許瓊月從營養師跨界戲劇圈。（記者王聰賢／攝影）

台灣藝人許瓊月演過「苦力」、「牛車來去」、「戲說台灣」等劇，從營養師跨界到戲劇圈表現亮眼，她對走不走紅沒有企圖心，單純享受表演、體驗人生，還能發揮營養師專業救人命。她日前受訪透露，先前廖峻兩度中風 都在她察覺對方有異狀，當下力勸緊急就醫，才解除危機。

許瓊月曾在台灣高雄榮總、國泰醫院擔任營養師，開營養諮詢中心多年，也是健康醫療節目固定來賓，因緣際會踏入演藝圈，在一家製作公司結識廖峻後，成了幾名長輩的健康諮詢顧問。2017年，有次2人正通電話，廖峻表明近期經常頭暈目眩又感疲累、愛睏，不太想出門，通話過程許瓊月察覺有異，要對方趕緊出門掛急診，一檢查竟是小中風。

第2次是廖峻到製作公司泡茶，許瓊月也在場，有人煮火鍋，她發現廖峻拿碗手抖、腿腳無力、走路也不穩，一量血壓竟已飆到170，原本廖峻說回去吃藥睡覺就好，她一聽大驚「不能睡」，立刻將對方送至臨近醫院，全程僅花10分鐘，充分掌握「黃金3小時」原則。回想這段歷程，許瓊月稱：「要感謝這場聚會，還有服裝師煮火鍋，如果沒有這些，我也不會發現。」不敢自居是廖峻「救命恩人」。

許瓊月4月再度接拍導演李岳峰執導作品「火車來去」，明年將播出，劇中扮演倒會落跑的豬肉嫂，為此她特地到傳統市場觀摩肉攤切肉、剁肉，掌握刀工，還詢問家人關於「互助會」，了解所謂「標會」、「倒會」。而年近一枝花的她，至今未婚，經常有VIP客人做營養諮詢不忘介紹相親、富二代，但她女人當自強，「我賺的也不少，靠自己就行。」