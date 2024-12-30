寶媽3度罹癌 平安夜住院等開刀：老天疼惜我

曾寶儀(左)和寶媽感情很緊密。(本報資料照片)

女星曾寶儀和導演男友林明謙花費近五年，以癌症 為切口的紀錄片「交換禮物」25日正式上映，已經三度抗癌成功的曾寶儀母親、「寶媽」也低調到戲院觀賞；她既是康復者、也是很多親友的守護者，寶媽說：「我今天為什麼會這麼堅強，因為我每照顧一個人，就得到一份禮物，不管醫師說我的病情如何，我都可以很冷靜。」

寶媽自2004年起，歷經甲狀腺、淋巴腫瘤 的威脅，2019年她又被診斷出肺腺癌，堅強的她選擇大家都在Party的平安夜住院、隔天開刀。她感恩地說：「我的肺腺癌過了五年了，腫瘤在0.6公分健檢時就發現了，我很早就知道要處理它。很多朋友都問我，我怎麼可以這麼豁達？因為老天爺很疼惜我，這可能也是大家給我禮物。」

寶媽說：「看完首映後，我有很多畫面從腦海裡跳出來，這二、三十年我同時是被照顧者跟照顧者，我媽媽、寶儀的阿公阿嬤，還有其他親友，生病的時候都是我在想辦法，所以當我有一天被照顧，我內心超大反彈，躺在床上的我，有多麼不願意。」

因為她很清楚，照顧她的人，絕對不會比躺在床上的自己輕鬆；但她也深知，因為她每照顧一個人，就得到一份禮物；像是在「交換禮物」片中切除手臂上一大顆骨肉瘤的中醫師廖新喜（Sam哥），也是曾寶儀的表姨丈，手術時就是寶媽在開刀房外陪著Sam哥的太太：「我陪著她，很心疼，但是當我回頭看，我在照顧他們的過程中，累積了很多能量，讓我可以幫助更多的人。」

寶媽甚至是第一個看到Sam哥經歷10幾個小時手術、那顆被切下來的「腫瘤本人」的人，當時她震撼到往後退了幾步，但馬上想到：「醫生真的好偉大，半夜了還在開刀，我滿懷感恩。」經歷過這麼多次陪伴者的角色、見過各型各類的病患，她更笑稱：「除了醫生，應該沒有人看過的器官比我多」。

對於女兒曾寶儀和林明謙導演拍攝「交換禮物」，寶媽說：「雖然我不會當面告訴她，但是我覺得她好辛苦喔！所有人都來跟我說她真的很棒，因為這是一條很難的路，這件事很多人都不會去做。」所以她希望大家都能去進戲院看「交換禮物」：「有時候禮物不一定是來自某一個你想要的東西，而是你這輩子從沒想過得到的、但是你得到它了。生病跟沒生病的時候，看事情的角度不一樣，禮物也不一樣。」