五月天低溫開唱 怪獸冷到「那裡」都硬了

五月天是演唱會之王。（圖／相信音樂提供）

年末演唱會遍地開花，台灣天團五月天 相隔2年在桃園棒球場開唱，強碰張惠妹、郭富城，怪獸自嘲：「今年票比較好買！」阿信不甘示弱：「阿妹在大巨蛋開演唱會，周邊都震動了，五月天在桃園開演唱會，你們覺得是不是應該要大巨蛋震動起來！」

攝氏14度低溫下5個人衣著單薄，不過回到家鄉的熱情讓他們熱血沸騰，阿信更是嗨喊：「五月天終於回到台灣！」石頭冷得鼻涕直流，冠佑說兩支鼓棒像冰棍，怪獸有聊任何主題都能轉黃的能力，他笑說：「大家看到我手一直在搓，就知道，天氣這麼冷，就是會很硬嘛…我說的硬，是僵硬。」

身為演唱會之王，五月天在桃園開6場共吸引15萬人，但年底搶人大戰太激烈，阿信傲嬌對台下說：「你們買今天的票就是不想跟五月天跨年！」怪獸為歌迷解圍，說人家想把跨年留給張惠妹，阿信說：「你們點阿妹的歌今天怪獸可以唱。」他鼓動歌迷要嗨到讓大巨蛋都感受到，自己都笑了：「誇張，那真的太遠了。」

阿信冷到腦袋打結，他提到「五月天5場桃園的演唱會之後，很快就是『一路向東』（演唱會）」怪獸立刻糾正：「我們在桃園是6場！」阿信大驚：「什麼時候加場的？我嚇一跳！」唱完「約翰藍儂」，阿信向歌迷介紹背後螢幕的唱片行設計，問大家有沒有去過知名的唱片行：「光南、玫瑰、八大有去過嗎？」瑪莎問：「什麼是八大？我只聽過五大（唱片），（八大）那邊應該不能買唱片吧！」阿信頻頻出槌，趕緊說：「最近太忙了吧！」