陳傑憲甜牽超正老婆 率中華隊5帥看張惠妹 全場暴動

岳東華(左起)、林安可、江國豪、陳傑憲、陳晨威以及潘傑楷朝聖張惠妹。（記者王聰賢／攝影）

張惠妹（阿妹）魅力無敵，28日、第3場「ASMR Maxxx @ Taipei Dome」世界巡演吸引眾星朝聖，世界棒球12強賽中華隊陳傑憲 跟岳東華、潘傑楷、林安可、江國豪與陳晨威驚喜現身，現場圍觀民眾不斷尖叫、搶拍。

陳傑憲不久前跟周杰倫 在大巨蛋合唱，好歌喉掀起熱議，這次會想和阿妹合唱嗎？他害羞連喊沒有，自己最想聽到「三天三夜」，眾人拱他唱一小段，他直呼很尷尬婉拒，平常去KTV喜歡唱阿妹的抒情歌，問起原因？他笑說：「 因為字幕不會跑很快。」相當幽默。

他也帶著老婆綺綺一起追星，要和老婆好好聽每一首歌，「從第一首到最後一首都要一起聽吧」。既然擁有好歌喉，有沒有機會推出單曲？他表示本業是棒球員，要好好專注在球場上面。