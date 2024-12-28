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陳傑憲甜牽超正老婆 率中華隊5帥看張惠妹 全場暴動

記者林士傑／即時報導
岳東華(左起)、林安可、江國豪、陳傑憲、陳晨威以及潘傑楷朝聖張惠妹。（記者王聰賢／攝影）
岳東華(左起)、林安可、江國豪、陳傑憲、陳晨威以及潘傑楷朝聖張惠妹。（記者王聰賢／攝影）

張惠妹（阿妹）魅力無敵，28日、第3場「ASMR Maxxx @ Taipei Dome」世界巡演吸引眾星朝聖，世界棒球12強賽中華隊陳傑憲跟岳東華、潘傑楷、林安可、江國豪與陳晨威驚喜現身，現場圍觀民眾不斷尖叫、搶拍。

陳傑憲不久前跟周杰倫在大巨蛋合唱，好歌喉掀起熱議，這次會想和阿妹合唱嗎？他害羞連喊沒有，自己最想聽到「三天三夜」，眾人拱他唱一小段，他直呼很尷尬婉拒，平常去KTV喜歡唱阿妹的抒情歌，問起原因？他笑說：「 因為字幕不會跑很快。」相當幽默。

他也帶著老婆綺綺一起追星，要和老婆好好聽每一首歌，「從第一首到最後一首都要一起聽吧」。既然擁有好歌喉，有沒有機會推出單曲？他表示本業是棒球員，要好好專注在球場上面。

另外，A-Lin、玖壹壹、王陽明與蔡詩芸夫婦也紛紛到場，剛自爆腳被木屑刺傷急救的楊謹華，今天表示已經康復，事發已經有段時間，「走跳都OK，『三天三夜』絕對跳，開開心心enjoy她的歌聲」，她說老公之前去高雄看阿妹演唱會後被圈粉，所以今晚一起到場，再度見證天后無人能敵的舞台魅力。

玖壹壹春風(右)、洋蔥到大巨蛋朝聖張惠妹。（記者王聰賢／攝影）
玖壹壹春風(右)、洋蔥到大巨蛋朝聖張惠妹。（記者王聰賢／攝影）
王陽明(右)、蔡詩芸夫婦相當甜蜜。（記者王聰賢／攝影）
王陽明(右)、蔡詩芸夫婦相當甜蜜。（記者王聰賢／攝影）
楊謹華表示腳傷已經恢復。（記者王聰賢／攝影）
楊謹華表示腳傷已經恢復。（記者王聰賢／攝影）
A-Lin到大巨蛋支持張惠妹。（記者王聰賢／攝影）
A-Lin到大巨蛋支持張惠妹。（記者王聰賢／攝影）
陳傑憲表示沒有發行單曲的計畫。（記者王聰賢／攝影）
陳傑憲表示沒有發行單曲的計畫。（記者王聰賢／攝影）

陳傑憲 周杰倫

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