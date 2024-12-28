陳傑憲甜牽超正老婆 率中華隊5帥看張惠妹 全場暴動
張惠妹（阿妹）魅力無敵，28日、第3場「ASMR Maxxx @ Taipei Dome」世界巡演吸引眾星朝聖，世界棒球12強賽中華隊陳傑憲跟岳東華、潘傑楷、林安可、江國豪與陳晨威驚喜現身，現場圍觀民眾不斷尖叫、搶拍。
陳傑憲不久前跟周杰倫在大巨蛋合唱，好歌喉掀起熱議，這次會想和阿妹合唱嗎？他害羞連喊沒有，自己最想聽到「三天三夜」，眾人拱他唱一小段，他直呼很尷尬婉拒，平常去KTV喜歡唱阿妹的抒情歌，問起原因？他笑說：「 因為字幕不會跑很快。」相當幽默。
他也帶著老婆綺綺一起追星，要和老婆好好聽每一首歌，「從第一首到最後一首都要一起聽吧」。既然擁有好歌喉，有沒有機會推出單曲？他表示本業是棒球員，要好好專注在球場上面。
另外，A-Lin、玖壹壹、王陽明與蔡詩芸夫婦也紛紛到場，剛自爆腳被木屑刺傷急救的楊謹華，今天表示已經康復，事發已經有段時間，「走跳都OK，『三天三夜』絕對跳，開開心心enjoy她的歌聲」，她說老公之前去高雄看阿妹演唱會後被圈粉，所以今晚一起到場，再度見證天后無人能敵的舞台魅力。
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