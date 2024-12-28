我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓濟州航空失事「179人推測身亡」 1乘客曾傳訊息：要交代遺言嗎？

22℉氣溫下留6歲女兒在車上去賭場 紐約華裔夫婦遭起訴

瓊瑤死後不得安寧 媳婦怒發聲明：比電視劇還狗血

記者趙大智／即時報導
何琇瓊（後排中）為婆婆瓊瑤（前排中）闢謠。(取材自臉書)
何琇瓊（後排中）為婆婆瓊瑤（前排中）闢謠。(取材自臉書)

作家瓊瑤12月4日辭世，家屬隨即舉行家祭、火化、花葬。但她過世之後，中國仍有許多狗血謠言，瓊瑤的媳婦何琇瓊忍無可忍，公開發出4點聲明闢謠。

何琇瓊表示：「近段時間，鋪天蓋地的媒體消息，一定疲勞轟炸到每一位關心我們的朋友，愈來愈離譜的媒體報導，比電視劇還要狗血的抓馬情節，我們與大家一樣的咋舌，錯愕。不知道這樣的情緒暴力還要多久才能平息。不禁疑惑這是對逝者的尊重嗎？緬懷與紀念的體現嗎？真是令人不可思議。朋友們不斷傳來的關心詢問也帶來許多的精神負擔。有幸在奶奶的庇佑下，我們都還好，請大家放心！

為了避免不斷的媒體發酵作用，沒有最離譜，只有更離譜的假消息傳播。

在此特別向關心我們的朋友誠摯的聲明與請求

1，家屬成員在阿姨離開後，從未公開發表過任何有關阿姨的過往人生歷程與離世的任何訊息。所有的相關資訊均已在阿姨“我的故事”與她個人的臉書上露出，我們不會做更多的詮釋與解讀。

2，希望愛護阿姨的朋友們不要誤信談話節目與網上的各種荒腔走板的評論與胡編亂造的解讀。

3，不要推波助瀾的轉發不實的網上資訊，更不要誤信我們與內地有任何授權紀念阿姨的活動而盲目參與。

4，阿姨的歌，歡迎世人傳唱，對阿姨的思念永存於心，無需張揚，尊重她的遺願，傳承她的作品就是最好的緬懷！

2025年即將到來，讓那些醜惡的流言終止在她的翩然遠去，讓她的美好與善良永留人間。

瓊瑤 臉書

上一則

「最美茱麗葉」癌逝 奧莉薇雅赫西15歲被騙拍裸戲

下一則

趙薇宣布離婚／黃有龍身分神秘 曾為她豪砸417萬買法國酒莊

延伸閱讀

陳德容、蕭薔合體… 「瓊女郎」在陸跨年大集合

陳德容、蕭薔合體… 「瓊女郎」在陸跨年大集合
陸網瘋傳道歉信稱「瓊瑤媽媽」 平鑫濤子否認斥偽造

陸網瘋傳道歉信稱「瓊瑤媽媽」 平鑫濤子否認斥偽造
看不下去 周杰怒斥「別再消費瓊瑤」：她早就活明白了

看不下去 周杰怒斥「別再消費瓊瑤」：她早就活明白了
封面故事／從窗外到窗內…瓊瑤自身愛情故事 比小說精采

封面故事／從窗外到窗內…瓊瑤自身愛情故事 比小說精采

熱門新聞

瓊瑤於12月初輕生，震驚社會各界。(本報資料照片)

陸網瘋傳道歉信稱「瓊瑤媽媽」 平鑫濤之子說話了

2024-12-23 21:00
劉亦菲當年是班花也是校花。(取材自小紅書)

劉亦菲12歲在紐約讀書照片曝光 清秀精緻是班花也是校花

2024-12-25 23:50
「射鵰英雄傳：俠之大者」高手版預告釋出，肖戰版郭靖造型被讚有型。（取材自微博）

射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」

2024-12-23 07:30
劉德華在「旺角卡門」只圍一條毛巾，張曼玉則薄紗裡面一絲不掛。（取材自微博）

張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感

2024-12-14 01:28
趙麗穎出現在央視新聞「夜讀」日曆專欄，誦讀暖心金句。（視頻截圖）

步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了

2024-12-21 06:30
麥語彤拍「鳳姐」被拐騙賣給茶室，慘遭關狗籠。圖／后花園影像製作提供

15歲女星拍戲遭性侵關狗籠 冷到神經麻木「虐照流出」

2024-12-10 15:35

超人氣

更多 >
注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子

注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子
股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票
南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡

南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡
四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘

四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘
震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年

震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年