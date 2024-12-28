瓊瑤死後不得安寧 媳婦怒發聲明：比電視劇還狗血

何琇瓊（後排中）為婆婆瓊瑤（前排中）闢謠。(取材自臉書)

作家瓊瑤 12月4日辭世，家屬隨即舉行家祭、火化、花葬。但她過世之後，中國仍有許多狗血謠言，瓊瑤的媳婦何琇瓊忍無可忍，公開發出4點聲明闢謠。

何琇瓊表示：「近段時間，鋪天蓋地的媒體消息，一定疲勞轟炸到每一位關心我們的朋友，愈來愈離譜的媒體報導，比電視劇還要狗血的抓馬情節，我們與大家一樣的咋舌，錯愕。不知道這樣的情緒暴力還要多久才能平息。不禁疑惑這是對逝者的尊重嗎？緬懷與紀念的體現嗎？真是令人不可思議。朋友們不斷傳來的關心詢問也帶來許多的精神負擔。有幸在奶奶的庇佑下，我們都還好，請大家放心！

為了避免不斷的媒體發酵作用，沒有最離譜，只有更離譜的假消息傳播。

在此特別向關心我們的朋友誠摯的聲明與請求

1，家屬成員在阿姨離開後，從未公開發表過任何有關阿姨的過往人生歷程與離世的任何訊息。所有的相關資訊均已在阿姨“我的故事”與她個人的臉書 上露出，我們不會做更多的詮釋與解讀。

2，希望愛護阿姨的朋友們不要誤信談話節目與網上的各種荒腔走板的評論與胡編亂造的解讀。

3，不要推波助瀾的轉發不實的網上資訊，更不要誤信我們與內地有任何授權紀念阿姨的活動而盲目參與。

4，阿姨的歌，歡迎世人傳唱，對阿姨的思念永存於心，無需張揚，尊重她的遺願，傳承她的作品就是最好的緬懷！

2025年即將到來，讓那些醜惡的流言終止在她的翩然遠去，讓她的美好與善良永留人間。