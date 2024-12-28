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愛雅砸大錢辦夢幻婚禮 老公瘦身有成 暴瘦44磅

記者李姿瑩／綜合報導
張愛雅(右)與老公結婚兩年補辦婚宴。（記者王聰賢／攝影）
張愛雅(右)與老公結婚兩年補辦婚宴。（記者王聰賢／攝影）

張愛雅與老公萬先生補辦婚禮，在台北萬豪酒店席開29桌，斥資約500萬元(台幣，約15.2萬美元)圓夢。徐乃麟擔任證婚人，吳宗憲和六月、李易夫妻都是座上賓，夏和熙和劉品言分別擔任伴郎、伴娘，開心愛雅找到幸福。

愛雅和萬先生結婚2年，為了補辦婚禮，體重破百公斤(100公斤約220磅)的萬先生努力瘦身，在3個月內甩油20公斤(約44磅)。愛雅希望所有賓客賓至如歸，雖然努力控制婚禮預算但還是嚴重超支，自嘲現在不敢計算，等結束可能要捲款潛逃。

為了這場夢幻婚禮，愛雅坦言不方便懷孕，以免朋友來參加還要擔心沖到，萬先生也說一切順其自然。現在36歲的愛雅希望在40歲前完成生子夢想，想要生1個以上，老公則希望有女兒就好。

被問到六月和李易走過婚變一事，愛雅認為「哥哥、姐姐們的事情他們最清楚」，雖然認識很久也會互相關心，但她並沒多問。已經登記2年的她也深感婚姻經營不易，慶幸自己是先結婚再辦婚禮，否則可能會因摩擦而影響感情。

原本也是賓客之一的曾國城有事在身，由太太代表出席。徐乃麟打趣，曾國城自己就常被開身材玩笑，鬧出失言風波後沒特別跟他聯絡，「安慰他幹嘛？楊繡惠的事他也沒安慰我。碰到事情自己解決就好，不可能連這點打擊都承受不了」。

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