曾古蹟抽菸、嗆徐乃麟… 曾國城失言引公憤 網友起底黑歷史

曾國城被網友起底黑歷史。(本報資料照片)

曾國城主持公視節目「一字千金」調侃來賓身材，目前就讀台大外文系、北一女中畢業的學生駱俠安在社群平台控訴遭羞辱，此事引發爭議，曾國城也深夜緊急發出道歉聲明，對此各界反應不一，話題仍持續延燒熱議，甚至有網友挖出他過去的負面行為來砲轟。

此前，黃子佼捲入性騷風波，在直播中大開砲，曾國城也遭爆曾在古蹟中山堂內抽菸、喝酒。對此，曾國城當時被問及此事則回應：「喝酒抽菸是應該適地、適量，這是我應該注意的；現在對我而言，健康真的是最重要的事了。」

此外，曾國城過去也曾在「天才衝衝衝」失言。當時徐乃麟得知曾國城老家是種蓮霧相當驚訝回說：「第一次知道你家是種蓮霧的，你的蓮霧我一個都沒吃過」曾國城聽了則回應：「你家養雞，我有吃過你的雞嗎？」對話遭網友解讀為影射性話題。

今年7月，還有網友在Threads上爆料，指出在夜市碰到有節目在錄影，主持人是曾國城，但不滿直呼「為什麼拍節目就可以插隊」。

對此，製作單位則稱拍攝前已先和店家預約，但現場有太多不可控因素。

曾國城對此表示：「這種外景節目錄影的時候發生的誤會～有什麼好特別回應的！？這位朋友可能特別激動、特別容易覺得被冒犯⋯⋯誰會在平時故意插隊、惡行惡狀的呢？我們都要學會就事論事，但是是非對錯誰說了算呢？「逛夜市」嘛～請那位氣呼呼的鄉親再放輕鬆一點⋯⋯這種顯而易見的無心之過～別搞得口誅筆伐的！希望那位朋友諒解且寬心⋯⋯」。