安室奈美惠曾幫她伴舞 愛紗曝2人34年前交情

「台灣好吃驚」迎200集特輯，邀千田愛紗（右）一同出外景。（圖／國興衛視提供）

國興衛視王牌節目「台灣好吃驚」播出滿200集，製作單位精心策畫特輯，邀請千田愛紗擔任特別嘉賓，與主持人高志一起出外景，愛紗不僅帶領觀眾大啖台灣美食，更分享了她作為「半個台灣人」的生活經驗，愛紗分享她的美食心得：「滷肉飯、小籠包、蘿蔔糕、蔥油餅、臭豆腐，都是我最愛的台灣味！」她笑說，臭豆腐的味道其實和藍起司有些相似。

節目一開場，高志就展現滿滿誠意，以充滿感染力的舞蹈表演「喇舌」迎接愛紗登場，現場氣氛瞬間沸騰，看到高志的熱情演出，愛紗也忍不住讚嘆：「真的好厲害！日本 人主持的節目在台灣播到200集，你應該是第一個吧！」對高志的表現讚嘆不已，而錄影當天正逢愛紗生日的前兩天，製作單位特地準備了一個壽桃大蛋糕，並在壽桃上以日文「おめでとう」（恭喜）祝福，為愛紗送上滿滿祝福，並齊聲唱生日快樂歌，愛紗感動地說：「真的很謝謝大家，這是很特別的一次生日會！」

42歲的愛紗和高志聊起踏入演藝圈的契機，她說小時候非常害羞又怕生，讓父母擔心不已，為了幫助她克服內向個性，父母報名讓她參加沖繩知名的「沖繩演藝學校」藝人培育所的甄選，開啟了她的演藝之路，這間學校孕育出許多巨星，包括安室奈美惠、MAX、DA PUMP…等，愛紗透露：「我八歲就進了這所學校，當時安室奈美惠還沒出道，她還幫我伴舞，一起參加學校的定期公演，我還記得那時候媽媽幫我準備的緊身衣和成熟的造型，現在看影片覺得好努力，但也覺得太早熟有點丟臉！」這「熟齡打扮」成為她難忘的童年回憶。