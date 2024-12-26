台大女生怒控「身體被當笑點」 曾國城失言道歉

台大生駱俠安(右)控訴被曾國城言語羞辱她的身材。（取材自Threads）

台大外文系學生、北一女畢業的駱俠安今年7月參加公視「一字千金」錄影，她在Threads 發文透露當時身材被主持人曾國城拿來作文章，曾國城虧她「我覺得你看起來比較像教練」、「難怪，只有你這種身材才撐得起來齁」，她不滿表態：「曾國城憑什麼拿我的身體當作笑點？這是一個標榜文化教育的節目，卻由主持人用低俗的身體羞辱來取笑參加者，做節目效果。」對此，公視及曾國城在深夜也都回應了。

駱俠安表示，當時錄影主題是高中樂儀旗隊，她在錄影前看了節目片段，發現曾國城以身材羞辱一位彰師大中文系的女生，當時她有預感自己也會被這樣對待，果然當天介紹到她，曾國城看著她說：「欸，這位是柔道的……啊不是不是不是，你來幹嘛的呀？駱俠安。」她勉強笑著回答：「我是樂隊的，我負責打擊樂器。」接著，他逐一介紹來賓的表演經歷，問到她時，又說：「我覺得你看起來比較像教練。」

她當下不知道怎麼回應，只能繼續表面笑著，「當我提到自己負責的樂器是五音鼓、重量達14公斤時，他馬上打斷我，驚訝地重複了一遍，並上下打量我的身材（我覺得那個眼神很輕蔑），說： 『難怪，只有你這種身材才撐得起來齁。』雖然她選擇笑笑帶過，但她很後悔當時沒有勇敢打斷他，，「曾國城憑什麼拿我的身體當作笑點？我的身材與樂儀旗隊的主題有任何關係嗎？」

曾國城深夜對此事鄭重道歉：「今天看了駱同學的文字，首先要跟駱同學道歉，對不起，我在主持上的措詞，讓駱同學有如此不舒服的感受，我深表抱歉。網友們的留言我也有看見了，記者朋友問我的感覺，我只能說真的很難過。入行到現在超過30年，我總是希望自己能夠持續不斷的學習，在主持風格上可以保持多元彈性，成為一個溫暖的主持人。主持的風格有分很多種，也常常需要透過自嘲、鼓勵、丟接互動等營造出不同的節目效果，成效有好有壞，但是無論如何”詆毀他人”絕對不是我的本意，也不是我在演藝圈”賴以維生”的主持風格。」