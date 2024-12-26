邱偲琹打工等接戲 包貨手腳俐落 老闆不知她是藝人

邱偲琹遭遇人生低潮一度憂鬱。（記者吳致碩／攝影）

台灣26歲女星邱偲琹去年以影集「模仿犯」中的叛逆少女「彤妹」入圍 金鐘女配角獎，戲劇表現亮眼，她卻因與前東家鬧翻解約，長達1年沒戲拍，一度陷入憂鬱低潮，為了不讓自己悶在家中鬱鬱寡歡，她上104人力銀行找工作，目前在燈飾店當行銷人員已2個月，領時薪190元(台幣，約5.8美元)。

邱偲琹今年上半年參演3部影集，下半年突然空出時間，為了不讓自己閒著胡思亂想，她選擇出門打工，在透過人力銀行找到的燈飾店工作，主要處理後台網站訊息回覆、包貨等工作，同時也負責銷售。她自豪手腳俐落是「包貨小專家」，也因過去有經營網拍經驗，這些工作對她而言駕輕就熟，她說，老闆一開始不知道她是藝人，事後上網查資料才得知。

她和電視圈製作大佬郭建宏之子郭方儒交往近3年，男友也支持她的工作，邱偲琹說，原本燈飾店老闆要和她談正職，但因還是想接戲，她選擇時間較彈性的打工方式，原本時薪190元的薪水，若不請假，她1個月能領約3萬元(約916美元)，將打工的薪水用來支付房租等生活開銷，拍戲的酬勞部分存起來、部分投資 股票，還計畫和男友一起買房，每一分錢都要精打細算。