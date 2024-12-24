同赴泰國度假? 林美貞再傳復合孫興
61歲香港男星孫興因吸毒事業全毀，今年1月赴台試水溫，全靠小八歲的「最偉大前妻」林美貞人前人後張羅。他也依舊住在兩人昔日天母愛巢，當時復合傳聞即不斷。不料2024年尾，孫興因陪林美貞台東拍戲，還傳出一塊到泰國度假，再度傳出復合。
孫興和林美貞的兒子孫恆已經22歲大正在國外念書，這兩人情纏23年，分分合合，界限模糊不清，總是令人眼花繚亂。但林美貞有句名言：「這輩子跟姓孫的糾纏不清。」似乎能略為領會。
在林美貞和她經紀人林志遠的努力下，孫興接了實境秀，也上了綜藝通告，但若要拍戲，似乎沒那麼容易。據「鏡週刊」報導，林美貞之前在台東拍大愛劇場「生命的麥田」時，孫興陪在身邊跟進跟出猶如助理，感覺上也是趁機和劇組打打關係，接著傳出兩人兩個月前一塊到泰國度假，再度爆出復合。
林美貞日前分享一段在泰國的影片，戴著綠色的超大墨鏡也難掩喜悅，在夕陽下說了兩次「好幸福好幸福」，口吻輕快雀躍，跟著音樂扭動起舞，像是熱戀中的少女。難不成她又再度陷入戀愛？還是曾為夫妻，很多事的界限都較一般人模糊？像是早年雙方離婚後，因為沒告訴年紀還小的兒子，所以一家三口每年出國度假，夫妻依舊同房。
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