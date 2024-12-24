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為了製作人老公蕭大陸 侯怡君拍新戲拚命 逾百螞蟻上身

記者陳慧貞／綜合報導
劉至翰(左起)、侯怡君、楚宣、倪齊民出席民視最新8點檔「好運來」首映會。(記者沈昱嘉／攝影)
劉至翰(左起)、侯怡君、楚宣、倪齊民出席民視最新8點檔「好運來」首映會。(記者沈昱嘉／攝影)

台灣女星侯怡君主演、蕭大陸製作，民視最新8點檔「好運來」日前舉行首映會。為了力挺老公製作的戲，侯怡君卯足全力，不但一人分飾兩角，還上山下海、吹風淋雨，甚至跳樓、被鞭炮炸、滾山坡、揹人爬坡，集所有災難戲於一身。

為了求逼真，侯怡君在身上都是血漿的情況下，直接拿泥巴往身上塗，呈現滾山坡傷勢，但直到察覺身體發癢時，才驚覺「全身上下都是螞蟻和蟲，大概有100隻」。也因一路追趕跑跳碰，導致腳瘀青，被問製作人老公蕭大陸是否給予安慰？她說老公僅回：「妳自己不會保護好妳自己。」令她無語。

8點檔常被指劇情誇張、灑狗血，但仍有現實人生的寫照。劇中，侯怡君與楚宣分飾倪齊民妻子、小三，雙方上演正宮、小三開撕戲碼。一場楚宣登場的性感床戲，侯怡君闖入直接壓制小三，左右開弓扯髮教訓，倪齊民夾在中間遭波及。楚宣一度還在拉扯中被推開，直接撞上「重點」部位。

暌違5年再拍8點檔，侯怡君深知角色辛苦，一度想推掉，但後來又被角色吸引，誰知開拍後吃盡苦頭，拍1集像拍300集。但能和藍葦華、謝瓊煖、陳慕義等金獎演員同台飆戲，她認為，辛苦值得、演來過癮，直呼：「真的非常爽。」

「好運來」首映會上，賴芊合一身白紗禮服盛裝出席，她坦言因在8點檔中不是演反派就是演長輩，婚禮戲直接跳過。因此這次是人生第二次披白紗，第一次是當年與戎祥結婚時穿的婚紗。目前單身的她，直言很享受一個人看電影、修水電的生活。

蕭大陸(右)新戲，找來老婆侯怡君一人分飾兩角。(記者沈昱嘉／攝影)
蕭大陸(右)新戲，找來老婆侯怡君一人分飾兩角。(記者沈昱嘉／攝影)

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