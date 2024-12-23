柯佳嬿「童話」每隔7天就想離婚 內褲被劉以豪用腳夾

劉以豪（左）遭柯佳嬿裸身披薩暴打，直呼「太變態了吧」。(圖／Netflix提供)

柯佳嬿和劉以豪在Netflix 喜劇「童話故事下集」顛覆過往，柯佳嬿爆氣怒喊「我忍你媽」、「吃屎啦」；劉以豪打呼、剪腳趾甲亂噴等不修邊幅的樣貌也首次曝光，連柯佳嬿都直呼：「劉以豪已經不帥了。」

幕後花絮中揭露柯佳嬿與劉以豪拍攝時的私下樣貌，編導李念修表示，童話故事的「上集」所有人都看過了，就是王子跟公主談戀愛的故事，但她想看的是王子跟公主永遠過著幸福快樂的日子「之後」會發生什麼事，因此「下集」就誕生了，興奮說道：「我覺得那才是最刺激的！」

柯佳嬿爆氣怒喊：「我忍你媽！」(圖／Netflix提供)

劉以豪剪指甲亂噴，讓柯佳嬿直呼「已經不帥了」。(圖／Netflix提供)

柯佳嬿突破溫柔氣質形象，劇中飾演一位性格外放又有點負能量的上班族人妻「林宜玲」，面對婚姻生活時常忍不住噴髒話，甚至氣到齜牙咧嘴拿披薩暴打劉以豪，讓劉以豪喊「太變態了吧」。柯佳嬿則笑說希望宜玲這個角色可以幫現實生活中的人妻們發洩一些積累已久的情緒。

劉以豪在劇中演繹出生活最真實的模樣，睡覺打呼、襪子亂丟、家事0分，各種惹腦枕邊人的行為展露無遺，劉以豪表示：「現實中一定多少都會發生這些狀況，只是我們把它放大很多倍。」柯佳嬿則說標之前沒有碰過劉以豪，對他的印象就是一個蠻帥氣的男生，但經過一次ㄧ次的讀本跟排練後，竟讓她回頭跟工作人員說：「劉以豪已經不帥了。」笑說劉以豪已經被他們搞成曾學友（角色名）的樣子。

編導李念修透露，本劇最有趣的就是柯佳嬿和劉以豪有很多床戲，只不過兩人應該要演出蓋被子激戰的畫面，結果蓋上後卻毫無動靜，讓現場工作人員吐槽：「裡面有點動靜好不好？你們在裡面猜拳嗎？」更分享有一場床戲劉以豪突發奇想問導演是否可以用腳趾頭夾著宜玲（柯佳嬿 飾） 的內褲從棉被中丟出來？結果真的做到這顆鏡頭畫面，讓柯佳嬿和劉以豪大笑直呼「好煩喔」、「超荒謬」。

Netflix愛情清醒喜劇《童話故事下集》，揭露所謂童話故事幸福快樂的結局後，下集的故事將會發生怎樣令人人間清醒的夫妻日常，與公婆同住三年的宜玲，每7天就有一次想離婚的念頭，想搬出去但偏偏老公又是一個媽寶。然而她總在緊要關頭發現該死的老公學友還有一絲可愛，陷入「想搬，搬不走、想離，離不了」的泥沼。隨著她意外在交友軟體上遇見靈魂伴侶，子宮卻在這時「想生了」，讓她的人生圍繞在精神出軌和婚姻家庭的矛盾之間。