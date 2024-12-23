林美貞證實2度復合孫興「最偉大前妻」情纏23年

林美貞（左）2015年赴愛琴海度假，傳出與孫興「再婚」。(取材自臉書)

台資深藝人林美貞日前分享一段在泰國 的影片，戴著綠框超大墨鏡也難掩喜悅，在夕陽下說了2次「好幸福好幸福」，口吻輕快雀躍，跟著音樂扭動起舞，像是熱戀中的少女。沒錯，她跟孫興2度神復合了，兩人此次都覺得「彷彿回到從前談戀愛的感覺」。

林美貞跟孫興曾為夫妻，很多事的界限薄如一層紙，較一般人模糊，像是早年雙方離婚後，因為沒告訴年紀還小的兒子，所以一家3口每年出國度假，夫妻依舊同房。今年1月，孫興在林美貞前後張羅下返台試水溫，只是當時他說正牌女友燕子（Oliver）很支持他來台，住前妻家也不生氣，至於林美貞則是「家人跟朋友」。

孫興來台後，被周刊指不但陪林美貞在台東拍戲，兩人也同遊泰國。今早經紀公司證實「林美貞和孫興的確已經復合」，而兩人目前也一塊窩在天母愛巢裡。主要是孫興今年回台灣後新聞持續發酵，正牌女友燕子看了新聞，也看了他上的各種節目通告，覺得台灣是他竄紅的地方，也活得更像自己，不如就在此地發展。孫興強調，兩人沒有吵架沒有爭執，雙方和平分開。

至於林美貞的心態已跟以前大不同：「我現在有比以前更慘嗎？他就是小孩的爸爸。」也覺得孫興這次回來，對她跟兒子都很不錯，雙方都有回到從前談戀愛的感覺，以後的事誰也不敢說，接下來彼此都要努力工作，珍惜眼前。至於遠在加拿大念書的兒子孫恆，也已知情。

林美貞是標準的魔羯女，死心塌地、任勞任怨。當初孫興在大陸變心，她獨立扶養兒子，開了一家馬來西亞風味的烘焙店「甜覓室」做出口碑，加上因為身材和外貌保養良好，也固定接到業配甚至代言，生活無虞。

孫興今年回來，有時候會去烘焙店幫忙，看著林美貞熬夜開發新產品，烤甜點做壞了就重來，他也沒吵她，就坐在旁邊打電腦，心裡覺得也該往後面打算了。

孫興也加入林美貞的經紀公司成為同門，在申請工作證之後，事業重心會放在台灣，人也繼續住在天母租的房子，林美貞等於再度接收回頭的一匹野馬，讓人對她的癡心絕對感到讚嘆。