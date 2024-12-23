「以後會慎重考慮」林哲熹半裸一起泡湯 被女星罵「太配合」

嚴藝文(右一)驚見林哲熹(左一)裸上身共浴忍不住害羞。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

台視、八大播出的實境節目「老少女奇遇記」，三位姐姐與小鮮肉林哲熹跟著「熊好生活」網站創辦人木庭小姐在熊本有一場小型偽員工旅遊，木庭小姐還身兼司機帶大家遊覽熊本。

「熊好生活」網站創辦人木庭小姐分享自己與台灣的邂逅：「因為之前在泰國 生活的時候，接受到很多泰國朋友的幫助，所以回到日本 之後也想幫助在日本的外國人。」他回顧熊本大地震 距離現在經過約八年，哽咽地說：「對於當時發生的事情，其實日本人都記得，很感謝當時台灣第一個伸出援手。」拍攝時木庭小姐竟然從沒到過台灣旅遊，但卻為了想要讓日本人更了解台灣真正的文化，也希望能幫助到想在熊本發展、工作的台灣人能在熊本安心定居，而創立了「熊好台灣」網站。

三位姐姐們也體驗了山鹿溫泉的櫻湯，舒服到嚴藝文說：「等下你們先回去，我睡在這裡。」楊貴媚還意外露出性感蜜桃臀。

正當姐姐們泡得正舒服的時候，小鮮肉林哲熹突然進來要跟姐姐們泡男女混浴，讓嚴藝文害羞地大喊：「不要鬧了好不好！」三位姐姐們集體逃竄到浴池的角落，鍾欣凌還讚賞林哲熹：「你身材很好欸。」

嚴藝文事後也分享：「當初在換浴衣的時候製作單位就有說哲熹會來，我就大喊不要吧！也太奇怪，我眼睛要放哪裡？他上半身就裸體，但不盯也有點假。」

林哲熹很委屈地說：「我以後會慎重考慮這一類的要求，因為我一進去就被藝文姐罵說太配合了。」