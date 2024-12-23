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觀影說劇／温昇豪「整形過後」 艾怡良樂當媽媽桑

記者陳慧貞／綜合報導
艾怡良(右)演出「整形過後」殺青，與温昇豪開心擁抱。（圖／六魚文創提供）
艾怡良(右)演出「整形過後」殺青，與温昇豪開心擁抱。（圖／六魚文創提供）

台灣男藝人温昇豪擔任監製、主演，醫療影集「整形過後」日前全劇殺青，他吐露這段時間的心聲：「算是完成階段性任務，接下來就是後期製作跟發行部分，我也會繼續努力。」該劇網羅不少金獎卡司陣容，金曲歌后艾怡良也有突破性演出。

新作「整形過後」從無到有，温昇豪直言光劇本催生就花四年，中間頻繁修改，該劇探討人們對於美的追求，因容貌焦慮對生活產生影響，另探討醫生面對病患和自己的人生，交互影響下的改變。戲順利殺青，讓他暫時鬆一口氣，回想過程也覺得幸運。張榕容則力挺好友温昇豪而加入劇組，「我很喜歡跟他的相處，相信以他那麼認真的堅持，做出來的戲是不會不好的。」

艾怡良在劇中飾演深情媽媽桑，也是她的戲劇處女作，角色性格跋扈、愛面子，卻很照顧晚輩，艾怡良自稱一直很想挑戰如此有姿態的女性角色，這次無論在造型、劇情所需的表演，角色情路坎坷，為愛不惜動刀，她都嘗試親自上場，也很好奇：「在戲劇中我想挑戰看看為愛付出一切女人，到底會變成什麼模樣？」覺得這次演出很有意思。

安心亞形容在「整形過後」角色內外性格反差大，「工作上能力很強，但私下又很壓抑、不輕易流露任何情感」。回想兩個月的拍攝過程，直呼：「每位工作人員都很可愛、很溫暖，讓我在角色中很有安全感、很自在，捨不得跟大家說再見。」

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