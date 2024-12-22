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與楊麗花「王不見王」是真的？葉青全招了

記者趙大智／綜合報導
葉青一身Burberry帥氣現身，因為養生，體重瘦到51公斤。（記者吳致碩／攝影）
葉青一身Burberry帥氣現身，因為養生，體重瘦到51公斤。（記者吳致碩／攝影）

77歲歌仔戲天王葉青淡出幕前23年，因出版自傳「歌仔戲千面戲王葉青」與逾500位粉絲見面。現場她除親解與楊麗花「王不見王」世紀謎團，62歲愛徒狄鶯不畏寒流，以性感水鑽艷裝扭腰擺臀，不料唱完後她邊尖叫邊衝下台：「嚇死我，肩帶跳斷了！」

葉青一身Burberry帥氣現身，原本的左腳骨裂幾乎痊癒，已不需輪椅。多年前曾為屢傳死訊困擾，不肖網站利用她名聲賺流量。其實她極重養生，身體健康，吃素近2年加上喝排毒酵素，身高166公分的她目前瘦到51公斤，今年跟楊麗花碰面時還被問：「妳怎麼瘦的？」

跟楊麗花不和的江湖傳言流傳半世紀，葉青笑說：「當年因為不想放棄歌仔戲才會離開台視，很感謝她（楊麗花）給我機會，我才會去華視開創華視歌仔戲，很感謝、很尊敬她。」

葉青最後一部作品是23年前公視的「秦淮煙雨」，當時因經費問題，擔心影響品質，索性再也不拍，過著半退隱生活。是否曾犯戲癮，她秒答：「不會！」說已能跳出來用觀眾心情去欣賞別人的戲，出書也是想讓大家知道歌仔戲的美。

葉青當年認養的女兒目前住在新加坡，生了2女1子，換句話說她已經當阿嬤，當天大孫女Vanessa也到場。長髮的Vanessa今年21歲，爆料被葉青規定平時叫「阿嬤」可以，到外面就要叫「葉姐」。葉青拍「新七俠五義」時，當年才10歲的女兒曾客串，但女兒跟孫女都無意繼承衣缽，她也都不勉強。

葉青離開台視，到華視成立神仙歌仔戲團，年僅20歲狄鶯初出茅廬，但她外型出色，演技一點就通，深受葉青的青睞，演出不少吃重角色。而葉青對狄鶯印象，就是「調皮又可愛」。

狄鶯寒流中一身性感水鑽艷裝出場載歌載舞。（記者吳致碩／攝影）
狄鶯寒流中一身性感水鑽艷裝出場載歌載舞。（記者吳致碩／攝影）

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