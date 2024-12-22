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巨星朝聖阿妹演唱會 周董、小S花籃有哏 羅志祥變迷弟

記者梅衍儂／綜合報導
羅志祥為跨年演唱會練完舞，特地來朝聖。（記者王聰賢／攝影）
羅志祥為跨年演唱會練完舞，特地來朝聖。（記者王聰賢／攝影）

張惠妹人緣極好，台北大巨蛋首唱吸引眾多圈內人朝聖，後台幾乎快被送來的花籃淹沒，周杰倫小S的留言萬哏齊發，羅志祥、徐若瑄都現身欣賞。

周董月初在大巨蛋開唱，當時阿妹現身最後一場坐包廂，嗨唱3首歌讓現場氣氛嗨到最高點，周董說接下來要由她「接棒」在大巨蛋演出，阿妹卻一頭霧水，搞不懂「接棒」的意思。周董在花籃上幽默寫：「接棒.....就是這個意思啊。」小S花籃一向有哏，這次也不讓人失望，依然用超大字體署名「國際巨星小S」，並寫：「妹～～妳在天花板，有看見倫（指周杰倫）嗎？」

周杰倫送來花籃。（記者林士傑／攝影）
周杰倫送來花籃。（記者林士傑／攝影）
小S送來花籃。（記者林士傑／攝影）
小S送來花籃。（記者林士傑／攝影）

羅志祥近期忙著籌備跨年演唱會，抽空特地來欣賞阿妹演唱會，他笑說：「阿妹的歌相信大家耳熟能詳，今天剛好舞蹈練完，來朝聖。」他表示想聽「原來你什麼都不要」、「人質」以及「連名帶姓」，更笑說會好好地沉浸在阿妹的美聲裡，也期待「三天三夜」一起跳，「身體比較不會冷」。

是否來見習大巨蛋？羅志祥連忙喊：「我在小的就好，大巨蛋不敢，我沒有那個能力，場館太大！」難道體力不行？他解釋是壓力太大。而他自己跨年的演唱會都準備得差不多了，體重差1公斤就達標。

棒棒堂阿緯月初朝聖周杰倫，也沒缺席張惠妹演唱會，這次他帶老婆錢文儀壓軸入場，表示最想聽「三天三夜」，笑說：「我是陪太太來的，因為我太太非常非常喜歡張惠妹，我也跟工作人員講了很久，看有沒有機會後台跟她拍照，但都被拒絕。」

羅志祥 周杰倫 小S

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