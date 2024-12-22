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張惠妹「三天三夜」炸裂大巨蛋 化身女戰神還飛起來

記者林士傑／綜合報導
張惠妹初登台北大巨蛋，絞盡腦汁、砸下重金打造獨一無二的大秀。（圖／聲動娛樂提供）
張惠妹初登台北大巨蛋，絞盡腦汁、砸下重金打造獨一無二的大秀。（圖／聲動娛樂提供）

華語歌壇天后張惠妹（阿妹）深V絕美轟蛋！她近日首度站上台北大巨蛋，才唱到第2首歌，全場火速起身嗨爆。而她不手軟砸下新台幣5億元（約1517萬美元），並安插三大專屬彩蛋，更因應龐大場地量身打造2250平方米（約800坪）的弧形LED屏幕，讓現場秒變超巨豪宅。

作為全新升級的「ASMR Maxxx @ Taipei Dome」世界巡演，她精心調整歌單，首度動用3位港、台造型師，以深V艷紅女戰神裝獻唱「血腥愛情故事」，26套新裝燒掉7百萬，出手闊氣，也是專屬彩蛋之一。擅長炒熱氣氛的她，一出場就喊「大巨蛋的聲音在哪裡？讓我看到你們的手」，全場配合舉起她送給大家的螢光棒紀念品，情緒直衝雲霄。

4萬名觀眾台下齊聲歡呼，她哪願意認輸，唱完6首嗨歌後笑說：「你們這麼嗨，我一定要比你們更嗨。」接著話鋒一轉感性向大巨蛋致謝，她說：「讓我又可以回來台北唱歌，很想回來台北唱歌，但是滿不容易的。」謙稱自己沾了棒球的光，「若有棒球比賽，我們一定要來支持」，因此送給每位幕後同仁繡有各自名字的棒球服，她表示：「大巨蛋的主角是棒球，我們也要有球隊精神！」

張惠妹在台北大巨蛋開唱，high翻全場。（圖／聲動娛樂提供）
張惠妹在台北大巨蛋開唱，high翻全場。（圖／聲動娛樂提供）
張惠妹穿上高衩黑色流蘇裝，讓人目不轉睛。（圖／聲動娛樂提供）
張惠妹穿上高衩黑色流蘇裝，讓人目不轉睛。（圖／聲動娛樂提供）

面對第一次在大巨蛋開唱，阿妹情緒複雜，經紀人陳鎮川（川哥）透露她亢奮到跳起來，當團隊齊聚打氣又想起同仁的辛苦，忍不住掉下充滿謝意的淚水，她說：「我很重要的場次，家人都有來，媽媽、三哥、大姐，妹妹都在包廂。」交往13年的男友Sam也在包廂，儼然已是張媽媽心中的最佳女婿。

專屬彩蛋還有台上的3座22米高塔與50米延伸舞台、以及演唱「我要飛」、「渴了」的繞場心型熱氣球，高塔尺寸是配合大巨蛋打造，且經過屋頂承重精密計算，台上完全沒有遮擋觀眾視線的立柱，最後飆唱「三天三夜」跟全場一起跳起來。

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