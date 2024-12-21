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沒性生活？專家發現不只心理「壓力山大」 生殖器還可能萎縮

與楊麗花王不見王？葉青洩真相：她還問我怎麼瘦的

記者趙大智／台北21日電
昔日第一屆文藝金龍獎頒獎典禮，由歌仔戲演員楊麗花〈右〉頒發「傑出地方戲曲演員獎」給予葉青〈左〉。（本報資料照片）
昔日第一屆文藝金龍獎頒獎典禮，由歌仔戲演員楊麗花〈右〉頒發「傑出地方戲曲演員獎」給予葉青〈左〉。（本報資料照片）

77歲歌仔戲天王葉青出版自傳「歌仔戲千面戲王葉青」，今在TICC辦影友見面會，現場超過500位粉絲到場十分熱鬧。葉青一身Burberry帥氣現身，原本的左腳骨裂幾乎痊癒，已不需輪椅。被問到跟另一位天王楊麗花「王不見王」陳年傳說，她笑說：「沒的事啦，今年才去她家吃飯。」身高166公分的她目前瘦到51公斤，楊麗花還問：「妳怎麼瘦的？」

葉青最後一部作品是23年前公視的「秦淮煙雨」，當時因經費問題，擔心影響品質，索性再也不拍，過著半退隱生活。今問：「不演會心癢嗎？」她毫不留戀秒答：「不會！」說已能跳出檢用觀眾心情去欣賞別人的戲，出書也是盡力量傳達給下一代，讓他們知道歌仔戲的美。

之前為新書宣傳，又被問江湖傳言中當年在台視跟楊麗花的心結，葉青笑說：「當年因為覺得不要放棄自己想要的才會離開台視，很感謝她（楊麗花）給我機會，我才會去華視開創華視歌仔戲，很感謝很尊敬她。」

葉青一個多月前左腳趾撞傷骨裂，到廈門辦見面會時，出入境都用輪椅代步，她解釋是醫師交代不要走太多，才會租輪椅，目前已好很多。至於體重，身高166米公分的她，透露最胖時曾到67公斤，因為吃了近兩年的素，配合排毒酵素，現在瘦到51公斤。昨天她晚上8時就上床，10時才睡著，對今天的活動非常高興：「有看過的粉絲和沒看過嗅都來了。」

葉青當年認養的女兒目前住在新加坡，生了兩女一子，換句話說她已經當阿嬤，今天其中的大孫女Vanessa也到場。長髮的Vanessa今年21歲就讀大四，爆料葉青說平時叫「阿嬤」可以，出去外面就要叫「葉姐」。葉青當年拍「新七俠五義」時，當年才10歲的女兒曾客串，但其實女兒跟孫女都無意繼承衣缽，她也都不勉強。

葉青（右）與21歲孫女。（記者吳致碩／攝影）
葉青（右）與21歲孫女。（記者吳致碩／攝影）
葉青在見面會前接受媒體訪問。（記者吳致碩／攝影）
葉青在見面會前接受媒體訪問。（記者吳致碩／攝影）
葉青目前只有51公斤十分清瘦。（記者吳致碩／攝影）
葉青目前只有51公斤十分清瘦。（記者吳致碩／攝影）

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