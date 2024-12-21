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沒性生活？專家發現不只心理「壓力山大」 生殖器還可能萎縮

綠委推她當「台灣最美財政部長」 賈永婕親口給答案了

記者李姿瑩／台北21日電
賈永婕現在是最美董事長。（圖／三立提供）
賈永婕現在是最美董事長。（圖／三立提供）

台北101董事長賈永婕今天出席「2024HERO@TAIWAN第二屆台灣真英雄」頒獎典禮，頒獎給桌球教父莊智淵，感謝他為台灣體壇的貢獻。賈永婕上任後，為台北101注入不少活水，包括今年的跨年煙火秀，她也突破以往5分鐘的長度，在預算不變的前提下，加碼1分鐘，要讓全台民眾看個過癮。

賈永婕表示，她9月份上任，許多預算在8月份時就已結標定案。「但我有點反骨，不想跟以前一樣」，因此跨年煙火秀不僅延長施放，還加入光雕和音樂等聲光效果，多出的費用就靠廣告收益來補足。

她在31日當天會參與倒數並啟動煙火按鈕，老公和女兒會在台下同樂，賈永婕不想再放閃，這次要跟台北市長蔣萬安同台。她也預告明年第一季會有重磅消息宣布，「會是非常明顯的改變」，等不及大展身手。

賈永婕也說，她現在非常適應董事長一職，「好好玩，怎麼會有這麼多事」。至於王世堅建議財政部長換她當，賈永婕直呼：「這輩子絕對不可能。」

第四季加入台北101的她，不好意思透露今年的年終數字，怕大家老闆壓力太大。「是滿多的啦！不只三個月，以上啦！這真的是團隊努力的成果。」然而她的婚紗公司C.H Wedding就沒這麼樂觀，賈永婕坦言在少子化衝擊下，大家好像愈來愈不想結婚，所以婚紗業今年都比較辛苦。

賈永婕 預算 財政部

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