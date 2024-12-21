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觀影說劇╱「太太太厲害」將完結 隋棠幸福感埋伏筆

記者趙大智／綜合報導
地方特務太太周采詩（左起）、隋棠、曾沛慈是否能夠再攜手解任務？（圖／鹿路電影提供）
地方特務太太周采詩（左起）、隋棠、曾沛慈是否能夠再攜手解任務？（圖／鹿路電影提供）

由吳建新執導的台灣首部女性動作影集「太太太厲害」即將迎來大結局，針對網友敲碗第2季，導演吳建新埋下伏筆：「我們在結尾留了一些線索，這是一個可以繼續發展的故事。」

釋出的最後一波花絮裡滿滿的台東風情，隋棠表示：「每天呼吸新鮮空氣，接近大自然真的很幸福，台東居民也非常友善熱情。」王陽明則分享：「整個劇組就像一個大家庭，白天拍戲，晚上討論，這樣的氛圍讓角色的化學反應更自然。」

花絮還展示了許多爆笑的NG片段與動作場景的拍攝過程，「泰國林志穎」Tae直言：「這部戲很辛苦，但我們的目標是拍出質感，不能妥協！」而胡宇威則對實驗室場景大讚：「場景細節真的讓人驚豔，像玻璃裡的那棵樹和分區設計，都讓整體視覺效果提升很多。」

隨著「太太太厲害」即將完結，演員們也紛紛與角色告別。飾演鄭美惠的曾沛慈感性表示：「很想念鄭美惠，希望她能一直用屬於她的style，繼續善良、正義感爆棚、發明有趣的東西。」飾演阿勇的黃奇斌則表示：「謝謝阿勇讓我成為阿勇，我懂你。」回憶起成功鎮的夜市，他笑說：「吹海風逛夜市真的很舒服，臭豆腐雖然臭翻整條街，卻讓人回味無窮。」

胡宇威演出的反派冷血殺手令觀眾又愛又怕。（圖／鹿路電影提供）
胡宇威演出的反派冷血殺手令觀眾又愛又怕。（圖／鹿路電影提供）

泰國 林志穎 隋棠

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