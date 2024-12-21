徐若瑄罹癌忍淚吐心聲 曾擔心不能再唱 台下聽到哭

彭佳慧（右）和徐若瑄感情很好。（圖／索尼音樂提供）

金曲歌后彭佳慧長期與癌症 希望基金會合作，在全台各大醫院舉辦「聽希望在唱歌」演唱會，今年已邁入合作第21年，她邀請好友徐若瑄 共襄盛舉，徐若瑄年初罹患甲肰腺癌，來到台大癌醫更是有感觸，表示：「我是一名歌手，當知道癌症長在口腔，很擔心開刀後無法唱歌，現在能健康的唱歌給大家聽，真的非常開心。」

徐若瑄當晚率先登場，特別感謝台大醫護團隊在手術期間的支持與照顧，帶來「敬女人」、「愛笑的眼睛」、「接住我」，鼓勵病患對抗生病要有運動員的精神，不要放棄，「讓我們用更正面更樂觀的心態去面對，當我們疲憊的時候，想一想身邊的親友照顧我們也很辛苦，所以不要放棄自己，才不會辜負一直陪伴我們的家人」，台下許多觀眾聽到她的話都流下眼淚。

她唱「別人的」時台下正坐著她父親生前的主治醫生，想到爸爸和當時醫療團隊的照顧，一時情緒上來，她努力忍住眼淚完成演唱，她說：「佳慧姐在上台前提醒我，一定有很多感人的時刻會想哭，但要忍住，不能在台上掉淚，今天是帶歡樂給大家，我有做到。」