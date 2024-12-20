歌仔戲天王葉青骨裂坐輪椅 民歌手王新蓮爆罹肺腺癌

77歲葉青依舊俊朗瀟灑。(圖／寶琴提供)

台灣77歲歌仔戲天王葉青淡出幕前多年，1個多月前因左腳不慎踢到門坎骨裂，幾天前到廈門出席活動，在機場被捕捉到坐輪椅畫面，還好無大礙。64歲民歌手王新蓮隱居台東，日前開心舉辦畫展，然而造化弄人，她透露罹患肺腺癌，預計下周住院手術。

葉青是台灣國寶級歌仔戲小生。(圖／寶琴提供)

籌備三年，葉青近期出版自傳「歌仔戲千面戲王葉青」，21日舉行見面會，狄鶯、狄玫姊妹以及楊懷民、石惠君都將表演。雖然77歲看似高齡，但對她而言只是數字，腦筋靈活，記憶清晰，身手依舊俐落，尤其吃素近2年，身高166公分的她，體重僅53公斤，十分Fit。

葉青以台語形容自己頑固，左腳撞傷那剎那她當場跪下去，即便如此也沒找醫生，就拿精油敷患處，買貼布貼一貼了事。結果長達一個星期無法走路，出發去廈門辦影友會前都沒完全好，才快去看醫生，超音波一照照出骨頭裂了。至於坐輪椅，葉青說：「登機的路都好長好長，我怎麼走得了？」但其實並無大礙，也不是腿軟。

葉青從未辦過影友會，這回到廈門數度引發暴動，因為要實名制、交良民證，外面還很多粉絲進不了會場，但場內百名粉絲蜂擁上台時，要不是公安勸阻，舞台差點要塌了。葉青很驚喜：「我真的不知有那麼多人喜歡我。」尤其得知有國小的老師在學校教她演出的戲，栽培了2萬個「小葉青」，更是感動。

好久不見的民歌手王新蓮，日前開心舉辦畫展之餘，提到罹患肺腺癌，預計下周住院進行微創手術，「該經歷的，一個都不能閃；該挨刀的，就得挨，但每次都避開了大劫難。我這八字有點硬的命，一直被天使和貴人護持著」。

王新蓮提到月初看切片確定罹癌，幸而癌細胞 沒有擴散，醫師告知是一期肺腺癌，下周動刀切除三顆惡性腫瘤 ，接著會定期追蹤，更用心的過日子以及照顧身體。