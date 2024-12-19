我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雪梨雙屍命案新進展 傳台裔夫「積欠鉅額賭債」妻不知情

布林肯：世界已經表態 「台灣是我們的事情」

露骨私訊小20歲滑雪教練 六月認了酒後失分寸

娛樂新聞組╱綜合報導
李易(左)和六月今年10月才到峇里島補度蜜月。（圖／六月提供）
李易(左)和六月今年10月才到峇里島補度蜜月。（圖／六月提供）

48歲六月（蔡君茹）和小7歲老公李易結婚13年，育有10歲兒子和8歲女兒。雖然婚變頻傳，但近來接連峇里島度假曬愛、羽球賽甜蜜擁吻，看似愛回溫，不料六月竟被爆曖昧小20歲滑雪教練，不但雇他陪玩小孩，兩人私訊內容被指露骨且情色。對這爆料六月認了酒後吃安眠藥跟朋友打嘴砲失了分寸。

李易過往曾吐實跟六月結婚7個月就鬧到要離婚，抱怨「幹嘛娶個金鐘影后回家盯我」？夫妻倆光是今年已3度爆婚變，但相較前2次打趣帶過，這回感覺嚴重得多，令人擔憂婚姻是否岌岌可危。六月僅透過經紀人凱文回應：「前些日子心情不太好，吃了安眠藥，加上喝一點酒，朋友間嘴砲失了分寸，相當不好意思。」並未否認爆料內容，至於婚姻現況，凱文則說：「還在還在。」李易則反常不接電話，經紀人稱「統一由六月回應」。

周刊指六月是6年前跟李易在馬爾地夫錄製「愛玩客」，因此認識身高188公分、外貌出眾的滑雪教練，她找他陪小孩玩，兩人發展出「不倫」關係至少3年之久，只是滑雪教練也有女友，這段戀情屬於「雙劈」，而他曾被Po上網遭控劈腿約砲。

李易則是今年8月被投訴醉吐「有一個很喜歡女生」，爆料人當時肯定表示「他們肯定婚變」，當時六月冷靜秀配偶欄說「歸剛A」，李易則澄清之後會控制自己少喝酒。六月知道李易外遇後早想離婚，但李易大哭求和，兩人為了孩子暫踩煞車。

爆料另指張文綺曾對該教練有好感，六月還佯裝撮合，張文綺大方承認跟該教練曾「友達以上、戀人未滿」，但因疫情聚少離多失聯。小鐘先前曾參加六月和李易的聚會，他出席活動時被問及六月的事，一臉傻眼表示：「我不知道！」還驚訝問「發生什麼事」？

疫情 羽球

上一則

阿布慘被排球砸臉 重拾外景主持「惡補各種運動」

下一則

韓星徐孝琳被拖欠4年逾億韓元酬勞 提告勝訴卻拿不到錢

延伸閱讀

夜間滑雪

夜間滑雪
真要復出？ 宋祖兒現身機場 安慰粉絲「再等一等」

真要復出？ 宋祖兒現身機場 安慰粉絲「再等一等」
吳奇隆再爆婚變劉詩詩 證據＋1「夫妻公司已註銷」

吳奇隆再爆婚變劉詩詩 證據＋1「夫妻公司已註銷」
金鐘視后偷吃小20歲滑雪教練？道歉：酒後吃藥打嘴砲

金鐘視后偷吃小20歲滑雪教練？道歉：酒後吃藥打嘴砲

熱門新聞

秦漢、林青霞早年曾有一段苦戀。(本報資料照片)

與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見

2024-12-13 19:00
劉德華在「旺角卡門」只圍一條毛巾，張曼玉則薄紗裡面一絲不掛。（取材自微博）

張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感

2024-12-14 01:28
范冰冰（左起）當年跟趙薇一塊向瓊瑤賀壽。(本報資料照片)

不讓演「情深深雨濛濛」撕破臉 范冰冰首談瓊瑤：久未聯絡

2024-12-14 00:14
黃聖依（左）被周星馳欽點演出「功夫」。新華社資料照片

被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字

2024-12-17 13:27
秦漢(右)、林青霞早年曾有一段苦戀。(本報資料照片)

有內幕？秦漢兒子爆料：爸與林青霞分手 一夕人財兩失

2024-12-14 01:29
林青霞分享70歲生日慶生照。(摘自微博)

林青霞比基尼舊照曝光 與鄧麗君海邊比美

2024-12-11 19:55

超人氣

更多 >
「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起
降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思

降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思
Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？

Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？
美國擬禁數百萬家庭使用的中國製造TP-Link路由器

美國擬禁數百萬家庭使用的中國製造TP-Link路由器
Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見

Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見