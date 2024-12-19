露骨私訊小20歲滑雪教練 六月認了酒後失分寸

李易(左)和六月今年10月才到峇里島補度蜜月。（圖／六月提供）

48歲六月（蔡君茹）和小7歲老公李易結婚13年，育有10歲兒子和8歲女兒。雖然婚變頻傳，但近來接連峇里島度假曬愛、羽球 賽甜蜜擁吻，看似愛回溫，不料六月竟被爆曖昧小20歲滑雪教練，不但雇他陪玩小孩，兩人私訊內容被指露骨且情色。對這爆料六月認了酒後吃安眠藥跟朋友打嘴砲失了分寸。

李易過往曾吐實跟六月結婚7個月就鬧到要離婚，抱怨「幹嘛娶個金鐘影后回家盯我」？夫妻倆光是今年已3度爆婚變，但相較前2次打趣帶過，這回感覺嚴重得多，令人擔憂婚姻是否岌岌可危。六月僅透過經紀人凱文回應：「前些日子心情不太好，吃了安眠藥，加上喝一點酒，朋友間嘴砲失了分寸，相當不好意思。」並未否認爆料內容，至於婚姻現況，凱文則說：「還在還在。」李易則反常不接電話，經紀人稱「統一由六月回應」。

周刊指六月是6年前跟李易在馬爾地夫錄製「愛玩客」，因此認識身高188公分、外貌出眾的滑雪教練，她找他陪小孩玩，兩人發展出「不倫」關係至少3年之久，只是滑雪教練也有女友，這段戀情屬於「雙劈」，而他曾被Po上網遭控劈腿約砲。

李易則是今年8月被投訴醉吐「有一個很喜歡女生」，爆料人當時肯定表示「他們肯定婚變」，當時六月冷靜秀配偶欄說「歸剛A」，李易則澄清之後會控制自己少喝酒。六月知道李易外遇後早想離婚，但李易大哭求和，兩人為了孩子暫踩煞車。

爆料另指張文綺曾對該教練有好感，六月還佯裝撮合，張文綺大方承認跟該教練曾「友達以上、戀人未滿」，但因疫情 聚少離多失聯。小鐘先前曾參加六月和李易的聚會，他出席活動時被問及六月的事，一臉傻眼表示：「我不知道！」還驚訝問「發生什麼事」？