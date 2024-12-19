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江蕙明年北高連唱20場 封麥地起跑 購票採實名登記抽選

記者梅衍儂、林怡秀／綜合報導
蔡秋鳳感念江蕙曾伸援手相助。（圖／蔡秋鳳提供）
蔡秋鳳感念江蕙曾伸援手相助。（圖／蔡秋鳳提供）

江蕙戰勝病魔，相隔10年重拾麥克風開唱，宣布演唱會以「無，有」為靈感，明年北高巨蛋共開20場。不曾離去的歌聲「始於無，終於有」；對歌迷而言，則是「始於再見，終於再見」。

主辦單位寬宏藝術一口氣公布20場，江蕙演唱會明年7月11日至26日高雄巨蛋、8月8日至9月1日台北小巨蛋登場，搶先回到9年前封麥的高雄巨蛋開唱。先前傳她可能要唱大巨蛋，為何最後仍選擇小巨蛋？除了和她的表演形式有關，也是體貼年長觀眾。

江蕙日前在周杰倫大巨蛋演唱會擔任第1和第3場的嘉賓，對大巨蛋的場地、音響皆有所了解，但寬宏藝術考量她表演形式並非聲光、唱跳，主要在美聲呈現，加上歌迷年齡層較高，大巨蛋觀眾席距離舞台甚遠；再者，場地放大，廁所也更遠，對長者而言相當吃力；種種顧慮下，還是選擇小巨蛋，二姐也完全尊重主辦單位的考量。

而搶票勢必又將成為一大議題，「2025 江蕙演唱會」採實名登記抽選制，可望大幅降低黃牛。開放登記時間為明年1月2日至1月4日，1月7日主辦單位將以會員信件通知公布抽選結果及繳費通知，中籤者須於1月9日中午12點前繳費完成，詳情購票資訊可至寬宏售票系統。

此次演唱會也隱藏感人故事，二姐遭遇過重大疾病，更能感同身受病人與醫療人員的需求與辛勞，透過醫療界大老北榮總院長陳威明聯繫全台所有偏鄉醫院，與全聯福利中心一同攜手做公益，捐贈相關醫療器材已超過新台幣8千萬，捐贈醫療器材跟病床給資源缺乏單位，捐贈單位更遍及花東地區及離島地區。

另外，「苦情歌后」蔡秋鳳上利菁和沈玉琳主持的新節目「后宮歐買尬」宣傳新專輯「戲台」，提到過去低潮的時候，一度瘦到38公斤，當時她借住江蕙妹妹江淑娜家中，江蕙請助理每天燉一隻雞讓她補身，讓她感念至今。思及往事，蔡秋鳳一度哽咽：「二姐真的很照顧我，聽到她要開演唱會，我真的很開心。」利菁替她向江蕙喊話，希望能看到她和江蕙同台，她則表示：「這是我的榮幸，如果有這樣的機會，我才要拿酬勞給二姐才對。」

江蕙宣布明年要在北高巨蛋開20場演唱會。（圖／寬宏藝術提供）
江蕙宣布明年要在北高巨蛋開20場演唱會。（圖／寬宏藝術提供）

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