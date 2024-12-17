分手齊秦有內幕? 王祖賢當年果斷斬17年情緣

齊秦(左)和曾和王祖賢曾有婚約。(本報資料照片)

57歲的王祖賢已淡出演藝圈20年，移居到加拿大 溫哥華定居，但逢年過節都會分享近照，今年10月還有網友在微博 、臉書 貼出在台中巧遇王祖賢的照片，只見王祖賢雙手合十，戴著墨鏡，一襲黑色連衣裙現身某間素食餐廳，大方與餐廳員工以及粉絲合照，親和力十足。

本報系聯合報報導，王祖賢在1987年以「倩女幽魂」的聶小倩大紅大紫，至今仍是經典。三年後王祖賢和歌手齊秦陷入熱戀，雖然兩人愛得濃烈還一度論及婚嫁，卻也分分合合。最後齊秦被前女友爆出有私生子，才讓王祖賢死了心，這段17年的戀情正式結束。

名嘴許聖梅在「命運好好玩」節目中分享，他倆當年分分合合的故事，當時齊秦的前女友方美芳帶著「私生子」出來要告齊秦棄養，王祖賢反而沒有大波動，只跟齊秦說想去加拿大讀書，就飛去加拿大再也沒有回來台灣。王祖賢當時受訪說：「沒有關係，我不需要結婚，我此生寥寥。」如今變成在家修行的居士，看破紅塵。

據了解，64歲歌手齊秦過去曾唱紅「大約在冬季」、「不讓我的眼淚陪我過夜」、「夜夜夜夜」、「狼」等多首膾炙人口的歌曲，還有著「情歌王子」封號；過去他與王祖賢的17年分分合合的戀情，最後卻無疾而終，讓歌迷們留下無限感慨。而近來網上流傳著一段影片，影片中只見他的歌聲不復當年，甚至還被網友嘲諷「唱歌上氣不接下氣」，引發熱議。

齊秦最近在大陸蘇州舉辦演唱會，不過他在唱功卻引來大批網友冷嘲熱諷。影片中，只見齊秦嗓音有些沙啞，演唱時還頻頻唱一句停一句，唱到高音的部分幾乎就將麥克風交給觀眾唱。