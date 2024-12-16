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人生就像連續劇… 8點檔女星「閃嫁閃離」 20歲才知爸是繼父

記者陳慧貞／綜合報導
楊瓊華20歲才發現自己有身世之謎，真實人生宛如連續劇。（記者陳慧貞／攝影）
楊瓊華20歲才發現自己有身世之謎，真實人生宛如連續劇。（記者陳慧貞／攝影）

8點檔女星楊瓊華過去曾演過「花系列」、「戲說台灣」等劇，在「花甲男孩轉大人」中飾演「四嬸」再度受關注，她近期在民視「愛的榮耀」中幫女兒霸占他人財產，為過於縱容女兒惡行的後果悔恨莫及。現實中，楊瓊華的人生坎坷也宛如8點檔(連續劇)，20歲才發現自己有身世之謎，嫁名導當第三任妻子，婚姻卻僅維持1個月，她說：「還是我追著他，拜託他跟我離婚。」

楊瓊華成名得早，13歲時就拍社會寫實片「太妹檔案」出道，念國光藝校時就演過不少作品，身為長女，她從小就被灌輸「家裡就靠你了」觀念，曾白天上課、晚上加周末拍戲，賣力工作的結果，卻被家人當作搖錢樹，20幾歲幫家裡買了棟新房，豈料她帶著房屋合約回家，竟被媽媽嫌「妳做演員就賺那麼一點？」又說「這風水不好我不喜歡」，讓她氣得連訂金4、50萬也不拿就把房子退了。

曾經在南部的家人染上惡習，楊瓊華在不知情的情況下，不斷地賺錢填補家中無底洞，媽媽三不五時還以修假牙當藉口謊騙要錢，「一次就拿10幾20萬，1年要修4次牙，合理嗎？」接著媽媽還以弟弟妹妹名義要錢，甚至向當時她的男友開口，最後她身心俱疲、徹底心死，大義滅親親手報警讓媽媽和弟妹都入獄，從此斷絕關係。

戲裡楊瓊華飾演廟婆，現實中她多次與神佛有緣，20歲時有次在家裡忽然耳邊傳來一道聲音，指出現在的父親其實是繼父，她的生父另有其人，跑去追問媽媽，一開始媽媽還很吃驚，後來才吐實她的身世真相。楊瓊華演過不少媽媽角色，真實生活中，她沒當過媽，卻有過一段短命婚，和名導閃婚1個月即閃離，她說婚前知道對方愛喝酒，卻沒想到婚後幾天導演天天爛醉，酒後超盧，「我受不了，追著他跟我離婚，我的個性不喜歡拖，快刀斬亂麻。」

現在的楊瓊華早已習慣單身生活，經歷過一段僅1個月的婚姻後，雖也交過男友，但從未想過再步入婚姻，「一次就嚇死了，談戀愛可以，但只要對方跟我提結婚，我會跑得比飛還快。」認為一個人的日子很自在，雖租屋過日，但有愛犬「錢錢」陪伴，只要身體健康，還能拍戲賺錢，生活倒也愜意。

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