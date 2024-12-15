8點檔女神高宇蓁出輯 圓歌手夢一等20年

高宇蓁為圓歌手夢等了20年。（本報系資料照片）

藝人會挑戰各領域的工作，好延長演藝生涯，台灣演員出道的高宇蓁當年陪朋友試鏡自己雀屏中選，為圓歌手夢等了20年才發行專輯；林美秀同樣跨界出輯，首發台語專輯宣揚台語之美。

中央社報導，高宇蓁2002年出道演戲，演出多部8點檔，更被稱為「8點檔女神」，事實上她未出道前在竹科工作，陪朋友試戲自己卻意外進入演藝圈，「如果我沒有辭掉在竹科的工作，我現在應該找個人嫁了，也生小孩當媽了。」

剛開始闖蕩演藝圈的高宇蓁本想當歌手，「我那時覺得演藝圈應該都一樣吧，就是唱歌、演戲，應該都是一樣的環境。」沒想到入行後才知道，演員和歌手完全不一樣，長久以來都把時間拿去拍戲，也苦無發片機會，終於在2024年，高宇蓁「首次出輯」一圓歌手夢，她自信大喊：「我絕對不會是一片歌手。」

高宇蓁告訴自己，要做就要認真做，出專輯絕不會是玩票性質，會有一步步的計畫，同時她也不放棄自己演員的身分。

近日高宇蓁擔綱主演的電影「鳳姐」即將上映，她在片中飾演性工作者，開拍前曾跟性工作者對談，「我們聽到的故事，很多都是為了家人，或是生活過不下去，都是有苦衷的，想要離開，但也沒辦法回歸正常社會工作。」