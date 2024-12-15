我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愈來愈多旅客不按登機證入座 霸占座位還說：我等一下就回去

搭飛機想看風景 內行人呼籲機票別買「1地雷座位」

8點檔女神高宇蓁出輯 圓歌手夢一等20年

娛樂新聞組／綜合報導
高宇蓁為圓歌手夢等了20年。（本報系資料照片）
高宇蓁為圓歌手夢等了20年。（本報系資料照片）

藝人會挑戰各領域的工作，好延長演藝生涯，台灣演員出道的高宇蓁當年陪朋友試鏡自己雀屏中選，為圓歌手夢等了20年才發行專輯；林美秀同樣跨界出輯，首發台語專輯宣揚台語之美。

中央社報導，高宇蓁2002年出道演戲，演出多部8點檔，更被稱為「8點檔女神」，事實上她未出道前在竹科工作，陪朋友試戲自己卻意外進入演藝圈，「如果我沒有辭掉在竹科的工作，我現在應該找個人嫁了，也生小孩當媽了。」

剛開始闖蕩演藝圈的高宇蓁本想當歌手，「我那時覺得演藝圈應該都一樣吧，就是唱歌、演戲，應該都是一樣的環境。」沒想到入行後才知道，演員和歌手完全不一樣，長久以來都把時間拿去拍戲，也苦無發片機會，終於在2024年，高宇蓁「首次出輯」一圓歌手夢，她自信大喊：「我絕對不會是一片歌手。」

高宇蓁告訴自己，要做就要認真做，出專輯絕不會是玩票性質，會有一步步的計畫，同時她也不放棄自己演員的身分。

近日高宇蓁擔綱主演的電影「鳳姐」即將上映，她在片中飾演性工作者，開拍前曾跟性工作者對談，「我們聽到的故事，很多都是為了家人，或是生活過不下去，都是有苦衷的，想要離開，但也沒辦法回歸正常社會工作。」

除了高宇蓁跨領域當歌手，林美秀同樣也是從演員跨界，林美秀更是金馬獎、金鐘獎常客，她因為好友彭佳慧和自己丈夫支持下決定踏出舒適圈，化名Lady Pum Pum，以台語唱跳音樂出擊，她說：「台語可以變成多種形式流通，也可以像K-POP用來跳舞，推廣給年輕人。」

林美秀推出首張專輯「Lady Pum Pum」。（圖／繁星浩月提供）
林美秀推出首張專輯「Lady Pum Pum」。（圖／繁星浩月提供）

上一則

迷你彬男大18變 穿古裝勤練台語闖演藝圈

下一則

劉亦菲13年前叛逆造型 網震驚：天仙也扛不住

延伸閱讀

昔認當小三「什麼都試過」 香江第一美人突曝影片認錯

昔認當小三「什麼都試過」 香江第一美人突曝影片認錯
香江第一美人昔認當小三 今拍影片「願為錯誤買單」

香江第一美人昔認當小三 今拍影片「願為錯誤買單」
果然是頂流男神… 肖戰黑膠專輯 4分鐘賣出18萬張

果然是頂流男神… 肖戰黑膠專輯 4分鐘賣出18萬張
「水手」家喻戶曉…鄭智化隔26年出專輯 63歲現況曝光

「水手」家喻戶曉…鄭智化隔26年出專輯 63歲現況曝光

熱門新聞

秦漢、林青霞早年曾有一段苦戀。(本報資料照片)

與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見

2024-12-13 19:00
李昀銳將接替林更新原本的角色，演出「楚喬傳冰湖重生」。(取材自微博)

「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了

2024-12-08 06:00
「捨不得星星」中，張新成(右)和王玉雯為戲披婚紗。圖／愛爾達電視 提供

王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心

2024-12-09 15:03
BLACKPINK成員Jisoo連續三年稱霸「最美女星」排行榜。(路透)

2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜

2024-12-10 17:44
范冰冰（左起）當年跟趙薇一塊向瓊瑤賀壽。(本報資料照片)

不讓演「情深深雨濛濛」撕破臉 范冰冰首談瓊瑤：久未聯絡

2024-12-14 00:14
任嘉倫在「流水迢迢」中一人分飾兩角。圖／愛爾達電視 提供

古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終

2024-12-10 11:48

超人氣

更多 >
只想去好市多買個蛋奶⋯他結帳被總價嚇壞 網勸默念1咒語守荷包

只想去好市多買個蛋奶⋯他結帳被總價嚇壞 網勸默念1咒語守荷包
被瓊瑤批忘恩負義 范冰冰出席富商派對說話了

被瓊瑤批忘恩負義 范冰冰出席富商派對說話了
時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡

時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡
26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm

26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm
裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注

裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注