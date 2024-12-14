侯怡君深夜吐心聲：如果可以…不願拍老公蕭大陸的戲

侯怡君(左)拍老公蕭大陸的戲，壓力和挑戰都極大。（取材自臉書）

47歲侯怡君2021年「多情城市」殺青後拚試管做人，近期回歸民視八點檔，接拍老公蕭大陸製作的「好運來」。戲還沒上檔，侯怡君深夜吐心聲，劈頭就下猛標：「如果可以，我不願拍『他』的戲！」這個他指的正是蕭大陸。

長文中最讓人驚心一段，是某位「好運來」演員不小心把戲中的麵打翻了，但侯怡君為了不想重新煮麵條，想讓大家可以早一點回家，「我索性把沾滿灰塵的麵給吃了，反正是我吃，不是其他演員」。讓人想到「影后」裡的「周凡」楊謹華，也是顧大局硬將臭酸的麻婆豆腐一匙匙塞進嘴裡，拍完後才嘔出來。

把髒的麵吞到肚子裡有沒有掛病號？侯怡君回應：「哈哈哈哈，可惡的是，吃下去竟然沒事，原本期待拉肚子可以休息一下，沒想到…。」頗能自娛娛人。

侯怡君還放上一張腳趾黑青照片，粉絲以為是鞋子不合腳造成指甲受傷，她回：「不是，是跑了一天，急衝急煞，不黑也難。」粉絲心疼這個會掉指甲，她則說「應該要六到八個月（才會好）」。

侯怡君不拍則已，一接就挑戰雙胞胎「蔡好運」、「李秋如」，她坦言拍蕭大陸的戲壓力非常之大，「別的演員可以做的事，我不可以，別的演員不可以做的事，我更不可以」，像是拍動作戲受傷或見血，她不敢喊痛，一來一回的關心只會延誤進度，另外為了逼真直接拿爬滿螞蟻和昆蟲的爛泥巴塗滿臉和全身，連指縫都不放過。