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阿KEN義氣幫周董演唱會帶氣氛 原來他倆有「這種關係」…

記者葉君遠╱綜合報導
阿KEN(圖)在周杰倫演唱會上喊了四場，為現場帶來不少歡樂。(取材自臉書)
阿KEN(圖)在周杰倫演唱會上喊了四場，為現場帶來不少歡樂。(取材自臉書)

台灣藝人周杰倫(周董)大巨蛋演出4場，阿KEN每場必到串場介紹來賓帶熱氛圍，很多年輕的歌迷不解為何是他，他笑說，「我們認識20年了，也都有僵直性脊椎炎，私交不錯，我在拍『X！又是星期一』時，他甚至弄了一台餐車來招呼大家」。

阿KEN和周杰倫會熟，全因為5566小刀，小刀是阿KEN的國中同學，因為打籃球跟周杰倫成好友，牽線認識後經常私下哈拉。2008年周杰倫赴上海拍「功夫籃球」，阿KEN和他有不少對手戲，過程中愈聊愈熟，而且兩人都是僵直性脊椎炎的病友，更有話題。

阿KEN說，這種病不會好，而且絕不能不動，反而要多運動，「醫生建議，我們最好做柔軟性的例如游泳、瑜伽之類的，不要做激烈型的例如橄欖球」，至於誰的狀況比較嚴重？他說，「杰倫吧，因為他累的時間比較多」。

他說，這種病久坐、久站或太累時脊椎就會僵硬，這也解釋了周杰倫過去一直打籃球、後來打網球，非動不可的原因，而阿KEN則選擇上健身房。

阿KEN和周杰倫私交莫逆，也去錄了10多集「周遊記」，「我們真的很好，認識很久，快20年了吧，可能我平時比較沒太去討論我跟他的事，直到演唱會，有很多人會問為何是我」。

他幫周杰倫演唱會串場，全程無酬，他笑說，「不必啦，我們之間不需要」。

周杰倫

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