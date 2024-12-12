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瓊瑤「最後一份禮物」曝光 娟秀字跡訣別最愛粉絲

瓊瑤花葬長伴平鑫濤 林心如、俞小凡送最後一程

記者趙大智／綜合報導
瓊瑤家人設置的追思會場。(記者王聰賢／攝影)
瓊瑤家人設置的追思會場。(記者王聰賢／攝影)

一代言情作家瓊瑤（本名陳喆）12月4日辭世，享壽86歲，獨子陳中維、媳婦何琇瓊及兩孫女可嘉、可柔遵囑遺願，在懷愛館（第二殯儀館）僅舉行家祭，遺體隨即火化，接著送往陽明山臻善園花葬，長伴夫婿平鑫濤左右。「紫薇」林心如、「婉君」俞小凡、歌手李翊君以及立法院長韓國瑜都來送她最後一程。

瓊瑤遺照露出和藹笑容，似乎很滿意這一切的安排，靈堂布置白色花海，蝴蝶在其中飛舞，地上撒滿花瓣。她的白色靈柩也是鑲著花朵，送入火葬區她翩然羽化成一縷青煙，約莫90分鐘後，獨子陳中維捧著骨灰前往陽明山花葬，在墓園人員指引下，將骨灰灑入指定區域，人員蓋上瓦片後，請家屬三鞠躬，何琇瓊獻上一束美麗白色花束，接著林心如、俞小凡、李翊君和眾親友也上前撒上花瓣祝福。

花葬儀式簡單隆重，結束後林心如飛奔上車並未受訪，只說了一句謝謝，李翊君也匆忙離開。「還珠格格3」的男主角「永琪」古巨基本想來台致意，但因轉機會延誤長沙的工作，他改為瓊瑤吃素7天表達哀思。

林心如（前排左二）從追思會一路陪同赴陽明山參加花葬。(記者王聰賢／攝影)
林心如（前排左二）從追思會一路陪同赴陽明山參加花葬。(記者王聰賢／攝影)
俞小凡(前排左二起)、李翊君也來送瓊瑤最後一程。(記者王聰賢／攝影)
俞小凡(前排左二起)、李翊君也來送瓊瑤最後一程。(記者王聰賢／攝影)
瓊瑤火化後媳婦何琇瓊(左)面容哀戚。(記者王聰賢／攝影)
瓊瑤火化後媳婦何琇瓊(左)面容哀戚。(記者王聰賢／攝影)

瓊瑤筆下的「婉君」俞小凡講到當年瓊瑤對她的提拔和照顧數度哽咽，過去曾聽過瓊瑤聊花葬，現在覺得也許這是最適合的，「瓊瑤姐是心思滿細膩的人，一生追求完美，寫這麼多愛情故事，讓人體會到愛情浪漫，希望她幻化成蝴蝶，飛向彩虹去到平先生的身邊。」

至於最難忘的回憶，兪小凡說：「她人很好，剛去北京拍戲時碰上六四天安門危險情況，她很照顧我們，三餐都顧到，幫我們請廚師，天冷也送羽絨服，很貼心。」事隔35年了都還記得。至於老公翁家明因為拍戲無法前來。

當日陽明山上溫度攝氏21度，風和日麗，約莫有上百位粉絲到場追思，紛紛表達自己對瓊瑤的懷念，有人感念自己的文學造詣就是從瓊瑤開始，有人則唱起「梅花三弄」歌曲。

瓊瑤兒子陳中維(右)捧斗準備前往花葬地點。(記者王聰賢／攝影)
瓊瑤兒子陳中維(右)捧斗準備前往花葬地點。(記者王聰賢／攝影)

瓊瑤 林心如 天安門

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