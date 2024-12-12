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阿緯還原「棒棒堂」拆夥真相：當時我不夠成熟

記者葉君遠／綜合報導
阿緯珍惜曾經失去的緣分，如今6人合體感情更甚過往。(記者吳致碩／攝影)
阿緯珍惜曾經失去的緣分，如今6人合體感情更甚過往。(記者吳致碩／攝影)

男團「棒棒堂」重新合體主持TVBS「來吧！哪裡怕」，成員阿緯接專訪，外傳當年拆夥發生在「伍柒玖牛肉麵」店，阿緯聽到小杰表態不一起走，氣到踹椅子，連送上來的麵也不吃就離開了，他還原當年笑說，「麵真的沒吃我就走了，但沒有踹椅子啦」。

阿緯說，當時威廉、王子、小煜、敖犬、阿緯和小杰6人感情極好，第一份合約到期時，原有共識一起走，沒想到王子和小杰卻有新的想法，「過程中確實感受到小杰和王子的猶豫，那天工作結束後，照往例一起約吃飯，我太想立刻知道結果，點了麵就直接問」。

他說，「我以為我們會一輩子在一起，還討論過老的時候要住在一個地方，沒想到在一個時間點上分歧。我點完麵，直接問小杰到底要還是不要？他給了答案留下不跟我們走，雖然早已料到，當下瞬間我仍無法接受，麵上來後，我雖然很餓，還是直接放下走人」。

事件過後，棒棒堂6人分成兩批拆成4人和2人，「我和小杰就再也沒有互動，他和王子也表態搬出去住，組成了JPM，當時前面的合約還沒走完，有一段時間，我們甚至分兩車去同一個地方合體工作，3年後我淡出演藝圈，又3年後才在王子、威廉搭橋下和好」。

如今回頭看，阿緯說，「每一個人都會有自己的想法和決定，所以不該勉強，只是當時的我不夠成熟，也算是我第一次發那樣的脾氣，時間久了，當時以為很在意的事，其實也沒那麼嚴重，和小杰重新聯絡後一開始有些生疏，後來就回復過往」。

每一個團體相聚和別離，都有各自原因，5566、飛輪海都是如此，但所幸棒棒堂6人在互動中從未為了小利而計較，阿緯說，「我們都接受王子是C位，跳舞時是我負責，搞笑是敖犬或威廉，主唱時由小煜出場，要官腔就讓小杰，這一塊我們不曾計較」。

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