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劉家昌癌逝前講座 自曝「早去早回沒不好」一語成讖

記者戴永華／宜蘭12日電
資深音樂人劉家昌日前癌逝，他生前最後一場講座談到生死，自曝自己從來沒運動，也不注意保養，強調「生死有命、富貴在天」，「人生要想得開」，「早去早回，沒什麼不好」...，這段話最近被網友翻出來，未料幾個月後發現罹癌。（翻攝自臉書）
資深音樂人劉家昌日前癌逝，他生前最後一場講座談到生死，自曝自己從來沒運動，也不注意保養，強調「生死有命、富貴在天」，「人生要想得開」，「早去早回，沒什麼不好」...，這段話最近被網友翻出來，未料幾個月後發現罹癌。（翻攝自臉書）

資深音樂人劉家昌日前癌逝，他得知罹癌不願接受治療，即便後來化療也不住院。去年8月，他在一場講座談生死，自曝自己從來沒運動，也不注重保養，強調「生死有命、富貴在天」，「人生要想得開」，「早去早回，沒什麼不好」...。未料竟一語成讖，這段話最近被網友翻出來，講座幾個月後發現罹癌。

資深音樂人劉家昌日前癌逝，他生前最後一場講座談到生死，自曝自己從來沒運動，也不注...
資深音樂人劉家昌日前癌逝，他生前最後一場講座談到生死，自曝自己從來沒運動，也不注意保養，強調「生死有命、富貴在天」，「人生要想得開」，「早去早回，沒什麼不好」...，這段話最近被網友翻出來，未料一語成讖。（翻攝自臉書）

劉家昌三年前在宜蘭相中一間農舍，因為喜歡開闊自然視野及空氣好，後來搬到宜蘭入籍員山鄉，幾乎每天錄音工作，把以前250首歌曲重新錄製一次。去年8月19日，他受邀在員山鄉進行一場人文講座，整場爆滿，但他特別要求不要對外通知媒體採訪，以致未公開。

這是劉家昌病逝前最後一場講座，最近有人貼出一段講座影片內容，當他被問到，「除了音樂創作之外，還有什麼特別的休閒活動」？

資深音樂人劉家昌生前在最後一場講座談到生死，自曝自己從來沒運動，也不注意保養，人...
資深音樂人劉家昌生前在最後一場講座談到生死，自曝自己從來沒運動，也不注意保養，人生要想得開，講座最後與大家合唱自己的歌，終生不忘推廣創作音樂。（翻攝自臉書）

劉家昌一派瀟灑輕鬆說，從來沒有運動過，這一輩子沒有運動過欸，有什麼人叫他吃什麼保養品，但他一輩子從沒吃過，還有臉上什麼抹這個油、抹那個膏，從來沒有抹過。

他說，我就這樣子很自然的，現在80歲了，沒有用過一次保養品，沒有用過一次這個東西，因為我根本不信！「生死有命富貴在天，對不對；人有來就有去嘛，對不對」，「要想得很開」，「早去找回，也沒有什麼不好」，沒有注意那些東西，很不在意，

劉家昌生前的最後一場講座，被熱情民眾包圍要求合照。（翻攝自臉書）
劉家昌生前的最後一場講座，被熱情民眾包圍要求合照。（翻攝自臉書）

他最後強調，他在意是精神上的，每個人精神上的那個事情，「我覺得什麼東西最感性，什麼東西最真實，就是音樂，那個旋律最感動人的」。網友感嘆，劉家昌老師在人生終老時，都還不忘記音樂推廣，讓人感動。

劉家昌

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