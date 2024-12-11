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暌違5年 范瑋琪明年登陸開唱 哽咽吐心聲… 網酸爆

記者林士傑／綜合報導
范瑋琪希望有機會回爺爺的故鄉石家莊開唱。（取材自微博）
范瑋琪希望有機會回爺爺的故鄉石家莊開唱。（取材自微博）

范瑋琪（范范）重振旗鼓宣布喜訊。！她在大陸北京舉辦記者會，最新巡演「我們之間的事」於明年3月29日在上海起跑，受訪時哽咽透露「失去很多」。

出道24年的她談到這5年經歷很多，「我去念了書，然後我的家人，爸爸、媽媽、奶奶、叔叔都離開了，短短5年發生很多事情，我失去很多，但我也獲得了很多」。親人接連離世對她打擊甚大，悲痛萬分，幸而老公、兒子相伴度過低潮，她說：「我有更多時間好好跟我的孩子相處在一起，也有很多時間儲備自己、裝滿能量。」希能把她的愛以及能量透過巡演分享給粉絲。

而「我們之間的事」巡演首站按計畫是去年9月的北流，開演前她的老公陳建州（黑人）發生官司，主辦單位考量後決定停辦。如今首站變成上海，范范在記者會現場公布後續場次還有成都、廣州、南京、重慶、西安及北京等共12場，也提到自己是河北省石家莊市深澤縣人，希望有機會探訪爺爺的故鄉石家莊，「至少可以在那邊唱一場，回去爺爺的故鄉唱歌，應該會有很不一樣的感受」。

不過，范瑋琪相關消息在微博曝光，不少網友不買單，「不去看，不被割韭菜」、「這買的熱搜？」、「為什麼她還能在內娛出現」…，紛紛留言質疑。但也有粉絲力挺，「一起期待我們之間的事」、「終於等到你」、「接下來聽你唱，期待」。

無獨有偶，王仁甫前段時間到成都拍的影片也在日前上架，但他表示，當時統戰話題正熱，他刻意延後上片時間就是怕外界聯想，沒想到這話題延燒至今，讓他也相當無奈。

王仁甫和季芹的頻道日前更新影片，內容剛好是到成都旅遊，因近來文化統戰引發熱議，他的影片也相對敏感，王仁甫說：「影片是幾個月前就拍的，當時沒上就是怕大家聯想，才拖到現在，如果有收錢，我早就PO了，誰知道現在又來一波。」他表示去成都單純就是去旅遊，接下來還有規畫其他國家，請大家敬請期待。

范瑋琪 陳建州 微博

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